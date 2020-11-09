拜登比川普更反俄　陸學者：俄羅斯或幫中國分擔壓力

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美選後的中美關係，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所副教授郭艶指出，美國新一屆政府會偏向台灣但不會踩破紅線，台灣當局將繼續向美靠攏但不會冒進，美台互動程度仍然可控。另外，由於拜登認為俄羅斯更有威脅，「民主黨執政，俄羅斯或許會幫中國分擔一些來自美國的壓力。」

《中評社》報導，中評智庫基金會6日與北京聯合大學台灣研究院舉辦「美國大選後的兩岸關係」研討會，邀請7位兩岸關係和中美關係領域專家學者，研討美國新一屆政府對華政策走向、選後美台互動新方向、兩岸關係面臨的問題與挑戰以及兩岸關係穩定發展的機會與前景等議題。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所副教授郭艶表示，在視中國為主要戰略競爭對手、對華強硬已成政治正確的背景下，民主、共和兩黨無論誰執政，美國對華的基本方針都不會改變，即全方位、多層次與中國展開競爭，中美交惡不可避免。

在台灣問題上，美國新一屆政府會偏向台灣但不會踩破紅線。蔡政府將繼續向美靠攏但不會冒進，美台互動程度仍然可控，但要防範局部摩擦。她亦表示，拜登當選後或將修復與盟友關係，多邊主義呈複合態勢。

郭艶強調，中美俄大國關係在特朗普和拜登兩人眼里也有區別，川普對俄羅斯較友善，拜登則認為俄更有威脅，「民主黨執政，俄羅斯或許會幫中國分擔一些來自美國的壓力。」

▲美選後的美中台三方關係受矚。（合成圖／新華網、ETtodayy資料照、路透）