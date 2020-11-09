陳水扁舉「水蓮配」談美選：尊重人民願賭服輸！

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對美國總統大選落幕，由民主黨總統候選人拜登當選，但總統川普至今未承認敗選。前總統陳水扁9日以小布希與甘迺迪，以及自己2004年的「水蓮配」對決「連宋配」險勝為例，表示選舉尊重人民選擇，願賭要服輸。

陳水扁9日在臉書表示，2004年台灣總統大選「水蓮配」險勝「連宋配」僅0.228%，而1960年美國總統選舉，甘迺迪的普選票也只贏尼克森0.1%(49.7% vs49.6%)。選舉有時就是這麼激烈，輸贏差距就是這麼小。

他再舉例，2000年美國總統大選，老布希前總統之子小布希，對上柯林頓前總統的副總統高爾。雙方在三個州難分軒輊，奧勒岡、新墨西哥和佛羅里達，高爾最後在俄勒岡和新墨西哥獲得微弱多數，剩下佛羅里達成為決定勝負的關鍵。

陳水扁說，由於佛羅里達投票結果太過接近，根據刑法律必須重新點票。小布希只以537票的微弱多數勝出，高爾不服，認為許多應該計算的選票沒有被點算，這些選票因技術原因被當成廢票。

陳水扁表示，佛羅里達州最高法院支持高爾，但聯邦最高法院的法官以5比4推翻佛羅里達最高法院的裁決，停止重新點票。小布希拿到佛羅里達選舉人票後，僅比門檻多一票271票勝出，而高爾普選票比小布希還多出50萬票。選舉有輸有贏，佛州全州贏537票也是赢。尊重人民選擇，學習民主風範，願賭則要服輸。