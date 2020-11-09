川粉淚崩認輸！秒捧新偶像「川普子女」上戰場　伊凡卡聲勢直接超越老爸　

▲川普家族中被期待的包括小唐納、伊凡卡、艾瑞克。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統大選落幕，由民主黨候選人拜登宣布當選。這讓川普陣營與支持者陷入前所未有的低潮，川普在得知消息的當下，原本正在打小白球紓壓，卻沒想到迎來這樣的消息。如今有消息傳出，支持者準備支持川普的孩子出來，剛好符合了過去外媒分析的「川普之所以這麼想連任，都是為了家族成員鋪路」。

根據英國《每日郵報》報導，川普陣營與本人在得知拜登宣布勝選之後，憤怒對外表示「將不會接受這樣的結果，因為根本不是事實」，而川普本人更是在推特上連續發文，堅持自己的「7100萬選票才是真正的合法選票」，面對這樣的結果將會打法律戰給支持者一個交代。然而看似大局已定，川粉們也退一步的改變想法，支持對象也開始出現新角色。

依據美國法律規定，參選美國總統須年滿35歲。而目前川普的孩子中，包括大兒子小唐納川普（42歲）、大女兒伊凡卡（39歲）、次子艾瑞克（36歲）都符合這項規定，這也讓川粉開始在網路上發起支持艾瑞克、伊凡卡、小唐納參選的標籤與言論；過去就曾有外媒分析，川普之所以堅持要踏上2020的連任之路，其中一個原因，就是因為要幫家族成員鋪路，甚至推小唐納或是伊凡卡上總統大位。

正因如此，縱使共和黨內出現要川普承認敗選的聲音，川普也堅持絕對不會妥協，而妻子梅蘭妮亞也表態「將會支持丈夫的決定」，如今到就職典禮前，美國白宮會有何種戲碼上演，外界也都拭目以待。