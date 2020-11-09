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蘇起提兩岸七險狀　 呼籲蔡英文停推兩國論

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▲▼蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

文／中評社

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起7日在論壇上列出當今兩岸險狀的七特色全數上演，中國大陸在8月26日從青海及浙江發射航母殺手到南海打擊同一目標，已經具備航母精準飽和打擊的能力，大陸重寫了中美遊戲規則，他認為北京在10月中旬也曾以此向華府施壓，才讓外交部長吳釗燮不得已說出「未尋求與美國建交」等語。

蘇起說，蔡英文在去年選舉全力醜化「一國兩制台灣方案」，已讓兩岸關係「和」的大門完全關閉，若美國民主黨的拜登入主白宮，台灣可能較特朗普連任再多拖一段時日，呼籲台灣切忌走回「躁」的路線頻對大陸出招，蔡英文應停止推動兩國論，才能夠營造一塊灰色地帶，否則兩岸回歸鬥的劇本，大陸不會忍太久。

長風基金會與台北論壇7日共同於集思台灣大學國際會議中心舉行「美國總統大選後的東亞新局勢」論壇，由前行政院長、長風基金會董事長江宜樺主持，並邀請中研院”院士、台大政治系教授吳玉山、前國安會秘書長”、台北論壇基金會董事長蘇起與談。吳玉山以「美國大選後的強國逐霸、弱國圖存」為題演講，而蘇起則以「美國大選後的兩岸關係」為題演說。

蘇起在論壇上表示，兩岸關係現在是過去20年連續劇中的最高潮，起點是1999年大陸駐前南斯拉夫大使館被炸，及李登輝提出兩國論，在2000年5月政權輪替時，他與接棒者蔡英文交接，蔡英文在兩人會商結束，臨走前對他拋下一句「今後兩國論只會做，不會說」，讓他印象深刻，爾後20年民共兩黨都以無比的耐心與毅力，向各自的目標匍匐前進，而今年台灣與大陸終在密集擦撞中，把現狀變成險狀。

▲▼前國安會秘書長蘇起。（圖／記者陳政錄攝）

▲前國安會秘書長蘇起。（圖／記者陳政錄攝）

蘇起說，過去20年「兩岸險狀七特色」很難得出現複數，只要有一點徵狀，美國就會出面管理，但今年7個同時出現，包括大陸政局安定、美國政局動盪；兩岸互信降為零，美中互信也跌到近年最低；兩岸溝通完全中斷，美中溝通氣若游絲；特朗普與蔡英文都高度自信，排斥內部鴿派主張；大陸及台灣民意敵對，內部沒有節制力量；美國已無力及時救援台灣，只能等台灣變天後才考慮是否翻轉既成事實；台灣大選結束、美國大選尚未落幕，而中國大陸的大選正要開始。

蘇起指出，蔡政府則在這半年多來陷入躁鬱症，在6月30日通過港區國安法，到8月9日美國衛生部長訪台，蔡政府一直都在憂鬱；而在8月9日美國衛生部長訪台到9月17日美國務次卿來訪期間，蔡政府以為靠山穩固，陷入躁的階段，密集出擊，如護照改版、開放美豬、無人機及魚叉飛彈售台等。

蘇起認為，接著又陷入直到迄今的鬱，他認為主因是8月26日中國大陸從青海及浙江發射航母殺手東風26B、東風21D，飛到南海打擊同一目標，已具有精準飽和打擊南海航母的能力，而這向美國示警，10月中旬北京也以此向華府施壓，而華府則向蔡政府施壓，從吳釗燮9月20日嚥下自尊說出「台灣目前並未尋求與美國建交」、「台灣不會依靠美國介入台海衝突」，就能看到美國施壓的痕跡。

蘇起表示，兩岸的未來取決於中國大陸領導人習近平的一念之間，兩岸關係跳不出「鬥」、「拖」、「和」三個方向，而2016年起蔡英文明顯選擇鬥的路線，而習近平在2019年提出的「一國兩制台灣方案」雖混合鬥、拖、和，但仍以和為主，不幸的是蔡英文去年全力醜化一國兩制台灣方案，積極介入香港反送中，今年「以疫謀獨」美台攜手合鬥中國大陸，北京對蔡英文領導的台灣徹底失望，和的大門完全關閉。

蘇起說，中共五中全會公報（10月29日）仍談戰略機遇期，不少人認為大陸對台不會動手，但卻是只看到鴿派想看的，忽略了大陸現在鷹派已比鴿派多了，大陸涉台港部分已明顯硬化，去年10月31日四中全會的「祖國和平統一」中的「和平」兩字、「兩岸交流合作⋯融合發展⋯保障台灣同胞福祉」等，今年都不見了。

蘇起認為，若美國民主黨的拜登入主白宮，台灣可能較特朗普連任再多拖一段時日，但習近平不可能願意“拖太久”，“中華民族偉大復興”與“兩國論”不可能共存，蔡英文在台灣越安穩，習近平就越不安穩。

蘇起呼籲，拜登若當選，兩岸情勢將稍緩，台灣切忌走回「躁」，對中國大陸頻頻出招，蔡英文反而應該重啟大陸政策，改弦易撤、停止推進兩國論，才能夠營造一塊灰色地帶，謀求改善台灣經濟與人民福祉，否則兩岸回歸鬥的劇本，大陸不會忍耐太久。 

▲▼拜登、蔡英文。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

▲拜登當選後，台美關係發展受矚目。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

 

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