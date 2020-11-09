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白宮變天！蔡英文轉推特賀拜登當選　國民黨盼：強化台美夥伴關係

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

美國總統大選出爐，由民主黨候選人拜登當選，總統蔡英文也透過推特致賀。不過，在美選結果尚未確定前，有不少綠營人士表明立場看好川普勝選，但國民黨早示警，應保持中立態度，最終由拜登勝選民進黨遭酸「押錯寶」，國民黨也期盼在新的政權下，持續強化台美夥伴關係。

就在美選開票的過程中，台灣各大網路討論區一面倒力挺川普，民進黨立委蔡易餘戴上川普口罩表示「我川威武」，而在票數膠著的時刻，高嘉瑜也說「絕對不能放棄」，甚至還有網友到AIT的臉書出征，國民黨也呼籲蔡政府「讓側翼收手」。

美選開票數日後，川普與拜登的票數差距逐漸拉大，拜登於8日凌晨拿下賓州，以290張選舉人票打敗川普，確定當選美國總統，各國元首聞訊後，紛紛致上賀詞恭喜拜登。

美選結果出爐後，蔡英文8日上午透過個人推特，轉貼1月份時，拜登祝她順利連任總統的貼文，且發文表示「現在換我來向總統與副總統當選人表達祝賀」；此外，她也強調，台美關係將依據共同的價值，期待共同努力下增進彼此的友誼，並且能為國際社會做出貢獻。至於是否安排蔡英文語拜登通話電賀，總統府發言人張惇涵受訪表示，將另以妥適方式向勝選者表達祝賀。

▲▼總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）

▲總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）

不過，行政院長蘇貞昌表達祝賀時，竟稱蔡總統已經致電祝福拜登，而行政院隨即澄清，兩人僅在「推特發文」祝賀對方，並無致電。對此，國民黨發言人兼國際事務部副主任何志勇提醒，兩者差很多，「民進黨沒有必要在押錯寶後就急於表態。」

對於拜登當選美國總統，國內政要也公開表達祝賀。立法院長游錫堃受訪表示，非常珍惜與美國的關係，不管誰當總統，都尊重美國人民的選擇。

外交部官方在推特上恭賀拜登，外交部長吳釗燮則親自發文，感謝川普政府的堅定支持和友誼，在過去的4年中，台灣變得更強大、更安全，且更有能力選擇自己的未來，這對台灣2300萬人民來說，是一筆不朽的遺產。

國民黨黨主席江啟臣在個人推特發文祝賀拜登、賀錦麗，並表示如同拜登在勝選演說中提到「美國」未來的「可能性」，他也期待未來加強中華民國和拜登政府之間的關係。

此外，國民黨也發布中英文新聞稿向拜登與賀錦麗致賀。內文提及國民黨期待美國在拜登的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係，在國際參與、貿易、民主及安全合作上有更建設性的發展。

台北市長柯文哲透過臉書表示，經過一番激烈纏鬥，新一任美國總統終於出爐，這或許就是民主政治最迷人之處，每一票都重要珍貴。恭賀拜登總統 Joe Biden與賀錦麗副總統Kamala Harris，也祝願美國民主體制，經此一役後更成熟強健。「身為台北市長，我更希望我們能在現有的基礎上繼續深化城市交流、台美邦誼永固。」

桃園市長鄭文燦受訪表示，台灣應尊重支持美國民主選舉結果，他相信台美關係距離拉近、互信增加是不變的原則，不會因選舉而改變。

台南市長黃偉哲受訪指出，對於台灣來講，美國民主、共和兩黨誰當選對將來美中關係都是已經成定局的，只是進展的速度不一樣，如果川普當選連任，那過程會激烈一點，拜登當選總統可能過程是比較和緩一點。

至於國人關注的萊豬議題，是否因拜登上任生變，衛福部長陳時中表示，目前沒有改變政策規劃，國民黨立委蔣萬安表示，在美國全新的執政團隊即將就位之際，政府應該更靈活、彈性面對新局勢，重啟評估，清楚表達台灣民眾疑慮，台中市長盧秀燕則呼籲蔡政府，應重新審視萊豬進口議題，禁止進口含瘦肉精豬肉，避免民眾陷入食安風險，以保障國人最大權益。

▲▼ 美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

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