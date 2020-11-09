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孫大千轟「押錯寶」還越描越黑：民進黨蠢到無極限

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▲▼ 孫大千針對美選砲轟民進黨。（圖／翻攝自孫大千臉書）

▲孫大千針對美選砲轟民進黨。（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統大選勝負揭曉，由民主黨總統候選人拜登當選。前國民黨立委孫大千9日砲轟民進黨，根本就是「此地無銀三百兩」，真的是如此看不起大家的智商嗎？押寶很蠢，押錯寶更蠢，押錯寶還要越描越黑，簡直就是蠢到無極限。

孫大千說，民進黨有沒有押寶川普？根本就是一個不爭的事實。看一看美國總統大選前夕，綠色政客的言論談話，以及綠營媒體的新聞內容和Call-in節目，民進黨力挺川普，修理拜登的立場清楚明白。否則，當川普選情落後時，民進黨的政治人物在臉書上是要崩潰什麼呢？

孫大千批評，押錯寶就算了，現在還要死鴨子嘴硬，去牽拖總統蔡英文和拜登的交情，連推特發文和通電話都搞不清楚。更誇張的是，連一堆川粉去出征AIT，也要推給機器人帳號，請問民進黨這樣的說法究竟有什麼根據？是警方已經接受報案，進行調查的結果嗎？

他表示，開放美牛美豬進口，犧牲的是台灣人民的健康，對美國進行大規模軍事採購，吃虧的是台灣人民的荷包。這兩項政策沒有改變，究竟有什麼值得民進黨驕傲的呢？民進黨的黨政高層是崩潰過頭了嗎？竟然把國民黨的反美豬和反拜登畫上等號，企圖把國民黨拖下水，這根本無助於改變民進黨押錯寶的事實。

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