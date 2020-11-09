朱松嶺：拜登不希望民進黨是麻煩製造者

▲談到台海局勢，大陸學者朱松嶺表示，拜登不希望民進黨是麻煩造者。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國總統大選民主黨拜登勝選，未來如何因應往後國際、中美局勢挑戰？大陸學者朱松嶺接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「美國社會已經高度撕裂對抗，中美關係惡化、歐洲一些盟國對川普極其反感，面對前朝留下非友善國際情勢，拜登未來勢必做出調整。另外，美中台關係上，他更不希望民進黨是麻煩製造者。」

首先談到國際影響力，首先，美國政府國內防疫失靈，對外防疫自掃門前雪。再者，川普發動貿易戰不只針對大陸，戰火也延燒到自己最親密的盟友，像是加拿大、日韓、歐盟。根據皮尤研究中心的國際民調顯示，英、法、德等美國的主要西方盟國的民眾，對於美國的正面印象開始發生質變，近20年陸續下降達兩位數，2020年剩下不到一半。

▲朱松嶺分析，拜登勝選後不會延續川普路線，重新調整國際關係與外交政策。（圖／路透）

對此，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺分析，拜登當選之後，必須重新調整外交政策，拉回與其他國關係，同時也會延續美國印太戰略，戰略性意涵更大一些。但從各種的操作上來看，拜登會比較優雅一些，不至於像川普這樣的簡單粗暴作法。不過，還是要觀察美國國會人員是不是有變化，拜登是否重新調整人事佈局，到時候名單一出，才能更確認國際政策的新方向。

中美關係問題上，朱松嶺分析，不管是誰選上，美國「反中已經是主旋律。」不過，拜登處理中美關係的團隊，多數成員大多是奧巴馬時期的老臣，對華政策團隊比川普略為理性。拜登曾經發表過的涉華言論也比川普鷹派緩和。預估拜登當選後的中美關係只會緩和一點點，將朝向雙方最大利益化前進。

▲有別於川普「消費」台灣牌，拜登策略是轉向與大陸一種長期、深沉的對抗。（圖／路透）

總體來，這次美國大選也會影響後續兩岸關係，朱松嶺表示，「單就台海問題，拜登不希望民進黨成為麻煩製造者，將會維持一中政策，這將會衝擊民進黨得重新看待中美、台海一些問題的看法和判斷。」蔡英文有可能會作出修正，預估修正幅度不大，但會減少挑釁態度。

中華戰略學會研究員張競強調，畢竟拜登剛宣布勝選，台海局勢暫時看不出變化。未來要先看北京跟華盛頓的變化，北京也會觀察台北跟華盛頓的變化。張競認為台北會謹慎處理台海局勢，可能會放軟身段，並且深知美國將堅持一中原則，不可能扶植台獨。