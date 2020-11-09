投票抽大獎／《選出你的天菜》料理之王選手食譜大公開

活動小組／活動報導

光看《料理之王》不過癮？也想做出節目中選手的拿手料理？現在只要點開活動專區，看影片學料理，在家就能做出《料理之王》選手的私房料理！《料理之王》選手食譜影音票選活動《選出你的天菜》熱烈開投！投票就有機會讓你最愛的美食被大家看見，成為全民料理！投票還能抽SOGO禮券、各式餐券等好禮！快前往《選出你的天菜》活動專區，支持你最愛的料理食譜！

明明按照食譜料理，但自己做的食物總是跟想像中不一樣，《料理之王》選手食譜影音，手把手教你做出神級料理！除了選手私房食譜大公開，還有選手料理影片，一步一步帶你成為大廚神！除此之外，只要投給你心儀的料理，還有機會抽中SOGO禮券及各式餐券！有得看又有得抽，快快揪團來投票！

11月9日下午1500起，到《選出你的天菜》投票專區應援你心愛的料理，一天10票，支持你心中的最強料理！投票就抽Sogo禮券及餐券，投越多中獎機會越高！

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【活動方式】

◎步驟1：登入ETtoday會員帳號。

◎步驟2：進入《選出你的天菜活動專區》，每位網友一天擁有10票，投票給你最愛的料理，即可獲得抽獎資格，投越多中獎機會越高！

◎步驟3：會員資料及資訊請務必填寫正確，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：

第一階段：11月9日(一)1500-12月11日(五)2359

第二階段：12月21日(一)1500-1月22日(五)2359

◎得獎獎項：。

◎活動方式：至《選出你的天菜》活動專區，投票給你心儀的料理影音，就有機會抽SOGO禮券及餐券！

◎兌領方式：兩階段活動結束後，將於五個工作天內，抽出中獎者公布於活動網站及此篇新聞稿。個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~