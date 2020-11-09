殘缺國旗高掛醫院頂樓　台大醫院金山分院換新的：這幾天颳風下雨

記者郭世賢／新北報導

新北市一名劉姓男民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，9日下午他到台大醫院金山分院看診就醫時，抬頭看到頂樓上方的國旗，疑似國旗嚴重破損，卻仍懸掛在旗桿上隨風飄盪。台大醫院金山分院表示，絕對沒有對國旗不尊重。

男民眾向本媒體投訴，9日下午近2時他到台大醫院金山分院看醫生時，看到頂樓國旗嚴重破損情況，破了一個大洞，都沒有人理會，《ETtoday新聞雲》記著實地走訪查看，國旗確實嚴重破損，在旗桿上隨風飄。

▲國旗殘破高掛醫院頂樓隨風飄，台大醫院金山分院表示，絕對沒有對國旗不尊重。（圖／記者郭世賢攝）

民眾向記者表示，經過時看到國旗嚴重破損，還以為自己眼花，是不是自己看錯，往前走幾步路，換另外一個角度近看，國旗真的破了；他笑說，醫院都早上升旗時，沒注意到嗎？覺得蠻離譜的，感覺很不尊重國旗。

台大醫院金山分院表示，國旗一直都懸掛在旗桿上，並沒有特別升降國旗的問題，目前先把破損國旗取下，更換上全新的國旗；這幾天，因天氣不穩定，有時刮大風加下大雨，國旗才會破了一大半。

台大醫院金山分院強調，絕對不是對國旗不尊重，已請相關人員隨時特別注意國旗狀況，嚴加要求檢討改善，減少民眾誤會。

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▲▼台大醫院金山分院表示，已更換上全新的國旗。圖／（上圖）記者郭世賢攝、（下圖）台大醫院金山分院提供。

▼國旗殘破「牽絲」高掛醫院頂樓隨風飄。（圖／記者郭世賢攝）