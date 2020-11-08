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張競／「馬習會五周年研討會」　武裝衝突絕非務實解決歧異選項

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▲▼「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

▲「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

文／張競

本稿件係因受邀參加民國109年11月7日「馬習會五周年研討會」提報所撰稿件；其主旨係在闡明臺海目前軍事活動對峙提升，然就戰略問題而言，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。

筆者將運用傳統兵學諸般要項，在涉及臺海各方不斷投注軍備整建武力之際，以軍事戰略專業視角切入，提醒社會大眾與兩岸政治人物，訴諸武力不僅無法解決對立，反將替整個國族帶來災難性厄運，產生無窮後患。
前賢曾經剴切陳明，臺海軍事衝突發生與否，開關是由臺北啟動；衝突規模與暴力程度，將由華府決定，但最後在何時落幕，必然是要看北京臉色。


面對軍事衝突壓力，究竟如何採購整建軍備，臺北已如任性孩童般，失去理智走入玩具反斗城，看到所有品項各個都要，但卻毫不考慮如何買單。而華盛頓則如年輕父母慌了手腳，順從地從架上取貨，但不思考淘氣小鬼能否找到地方，讓玩具找到揮灑空間。

▲▼「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

▲張競認為，共軍軍事施壓變成綠營選舉票房加成催化劑，早就是獨派嘲弄北京，並且在綠營所辦各種政治選舉講習中之標準教材。（圖／取自張競臉書）

若打算靠軍事嚇阻或共軍所稱威懾解決兩岸歧異，甚至期待導引政治發展方向，不論是「防獨」抑或是「促統」，事實證明是適得其反。從95年軍事演習到96年在海峽試射導彈開始，直到目前兩岸政治關係冰凍危機蓄勢待發，在此要不客氣地質問，臺灣人心是否愈來愈遠？

共軍軍事施壓變成綠營選舉票房加成催化劑，早就是獨派嘲弄北京，並且在綠營所辦各種政治選舉講習中之標準教材。同時亦成為綠營主政透過各種教育學程，進行政治教化造成兩岸異化對立時，由對岸所提供之最佳證據。

共軍軍事活動愈來愈接近，請問臺灣社會是因此而屈服，抑或是對北京愈來愈反感厭惡。中共中央是否想通過，到底是誰讓和平統一政策被認為是跳票謊言，又是誰讓所有爭取臺灣民心政策紛紛落空，講得更明白些，這就是戰術失誤顛覆戰略指導。

採取軍事行動後，必須立即實施目標區偵察情蒐，以便進行戰果評估。共軍不斷進行演習施壓威懾，請問戰果為何？假若愈運用軍事施壓，愈無法達成效果，當預期效果落空，卻腦袋僵化不知調整，最後就會自打嘴巴，當初根本不該承諾和平統一，最後仍要走入動武死胡同。

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲張競強調軍事意涵，都須產生政治影響(political influence)，否則就是毫無效用軍事盲動。（圖／國防部提供）

依據傳統兵學理論軍政因果關係鏈(The Chain of Military Politics Causation)：所有軍事行動(maneuver)或作戰殺傷(operational kill)，須有軍事意涵(military significance)；而此軍事意涵，都須產生政治影響(political influence)，否則就是毫無效用軍事盲動。

若想運用軍事手段來約制臺灣政治發展方向，北京最大問題就是未想通下列三項軍事政治辯證關係，所以才製造出臺海軍事困境。首先就是防獨與促統兩者間對立統一關係；其次就是軍事施壓逐漸升級，某個時間點很可能要走上真正動武，此等發展過程所構成量變質變軌跡與變化節點；最後就是和平與戰爭兩個極端思維，將和平視為「正」(thesis)，戰爭定位成「反」(antithesis)，經過武裝衝突過程，最後重獲和平當成「合」(synthesis)所具否定之否定聯結架構。

若中共中央與共軍戰略規劃謀士未能理清前述三項辯證規律，吾人就可更不客氣地指出，就軍事武力服膺辯證思維來說，共軍根本未落實對臺用武思想準備。

批評北京後，回頭自我檢討臺北；最近臺灣社會因為「終戰指導」被汙名化成投降失敗主義而紛擾不休，但無人指出「終戰指導」不過是整個「戰爭指導」其中部分環節，而中華民國對臺海可能開戰，究竟是否存在戰爭指導？是否思考過北京對臺若是動武，其所持戰爭指導為何？

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲張競認為「留島不留人」思維，跟當年日寇對臺又有何差別？。（圖／CFP）

戰爭指導始自戰爭目的與使命，請問臺海究竟為何開戰，再對北京問得更直接些，此戰爭衝突若為追求統一，究竟是要臺灣這個島，還是要臺灣人這些同胞？假若不將臺灣人當成統一目標，嘻皮笑臉地說出「寧可島上不長草，也要拿下臺灣島」，這種「留島不留人」思維，跟當年日寇對臺又有何差別？

北京若對比馬關條約與中華民國所簽訂對日和約，應當看出對中華民國與日本兩者來說，那個政權眼中只有臺灣島，根本就無意接納臺灣人，或是確認其身分，而那個政府高度重視臺灣人國籍歸屬，而且在和約中明確加以規範。

假若北京只要臺灣島，根本不在乎臺灣人，臺灣人就是異族，臺海開戰就是須打到底之亡國滅種戰爭。假若北京能說出，臺灣島或可割捨，但臺灣人是一個都不能少同胞，臺灣人自然就會將臺灣島順便帶回家來。但這個最簡單道理，北京在草擬對臺戰爭指導時，是否能夠真正想得通，實在令人懷疑。

依據戰爭使命與目的，就要推論出「止戰狀態」；對臺動武會止於何處？只要打到怕，還是會斬草除根打到趴？戰爭講求目標與手段關係，若僅限於透過軍事衝突約制對方行動，實為有限目標，若要從根本除去整個政權，完全宰制對手，此乃無限目標。

北京對臺若是動武，會是透過小打，讓臺北俯首稱臣，接受一國兩制；還是因臺北不見棺材不掉淚，北京亦是吃下秤砣鐵了心，乾脆大軍開入沒啥商量餘地，連臺人治臺特區政府遮醜門面都不想保留。究竟是能兵不血刃，不戰而屈人之兵，不必交鋒順利結束戰爭。抑或是要打到滿目瘡痍遍地焦土，才能終止戰鬥，將是戰前推估「止戰狀態」須獲結論。

再來思考終戰指導，打贏收割戰果，須有終戰指導；戰敗收拾殘局，亦須有終戰指導；甚至不知未來勝敗，但若確認所付代價遠高於可能結果時，更要依據終戰指導來避免爛戲拖棚，以便設定停損點。

依據「終戰指導」才能擬定「開戰指導」；不知道何處下車與如何下車，沒有人會搭車。同樣沒看到隧道另端顯現光亮，確認出口在何處，恐怕亦不會傻傻地就一股腦地鑽進隧道。

「開戰指導」必須搭配「終戰指導」，師出有名才能據以收場，被迫應戰順利禦敵後，亦必須迫使敵手達成停火協議。假若不去思考這些戰爭指導，戰爭就是盲人騎瞎馬，更是昏庸船長航向未知之洋，要想不觸礁擱淺也難。

戰爭指導內容繁多，並隨著戰況發展必須不斷修正；儘管戰爭指導是政策底牌，是否要對公眾宣示，須從政治利益加以取捨。要不要講出來是一回事，但惡劣地將戰爭指導汙名化，就連思考討論都不能時，充分證明無知與愚蠢。

就戰爭指導來說，政治領導與軍事專業高層間之溝通極度重要，政治領袖必須具有正確認知與詮釋軍事活動所具政治意涵之智慧，而軍事專業高層則是須具有將政治領袖所下達指導與意圖，順利轉化為軍事行動加以實現之學養。此項互動介面不但將決定戰爭運行軌跡是否穩定順遂，更是戰爭成敗關鍵所在。

面對兩岸兵凶戰危態勢，兩岸軍力懸殊至此地步，臺灣不是不可能被共軍攻下，真正嚇阻要素其實是後續綏靖保安，重建和平穩定態勢。目前倡議全民武裝保鄉衛土模式，就是存心用臺灣社會不斷流血抗爭作為帝國墳場，期待比照東帝汶遭致印尼入侵模式，最後讓北京不得不收手放棄，奢望獲得嚇阻效應。但臺灣與大陸異化程度能比擬阿富汗對抗大英帝國、蘇聯與美國嗎？

中華民族經略四方歷史經驗，讓後人得知「欲得其土，先得其民；欲得其民，先獲其心」，才是避免武力解放臺灣產生長期動亂，拖垮本身民族復興渴望重要關鍵。北京數十年前轉換政策，堅持「一個中國」原則，追求「和平統一」是符合中華戰略智慧策略。

但戰略佈局從95年急遽轉向，重回軍事對抗模式，文攻武嚇至今，到底有何意義？更糟糕是提出「惠」臺政策，暴發戶擺出嗟來食醜陋嘴臉適得其反。臺灣人若是同胞，此待遇是其應得，證照專業檢驗標準未因此放水，給予機會本是當然，何來優惠可言？再加上臺北主政者刻意曲解北京喊話意涵，最後走入死胡同。

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲張競呼籲兩岸主政者，軍事手段無法解決兩岸困局。（圖／記者李毓康攝）

兩岸關係確實病況嚴重，但運用軍事手段絕對無法解脫困局，只會讓問題更嚴重。北京、臺北以及各方主政者，根本就未對軍事行動，做好應有思想準備。缺乏明確戰爭指導就開戰，最後就會打成糊塗衝突，帝國為何走入墳場，就是率爾興師卻未能想通所致。勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝，兩岸同胞可曾想通「武乃止戈絕非求戰」！

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