不管誰贏「亞洲北約」難落實　黃奎博：給中共武力犯台藉口

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

文化大學昨7日舉行馬習會五週年，談到近日台媒大肆報導美國「亞洲小北約」概念。政大外交系副教授黃奎博表示，美國官方所謂的「亞洲北約」是一個戰略構想，距離落實還有非常長的一段路要走。就算落實，台灣政府硬要加入，相信人民也不會同意，反而給予中共武力犯台藉口。

中美鬥爭升溫，川普政府釋放訊息有意推動美國、日本、澳洲、印度組成「亞洲北約」，專門對付大陸。黃奎博首先表示，「到目前為止，這真的只是一個很簡單構想，只門樓梯響，不見人下來。」印太地區複雜多變，突然來個軍事對抗，在邏輯思維都很矛盾，即使不斷在新聞圈被討論。

▲黃奎博認為不管是拜登、川普當選，「亞洲北約」難以落實。（圖／路透）

黃奎博說，如果真的有「亞洲北約」或是「亞洲小北約」，將會有四大挑戰。首先，這個概念將會面臨中、俄、北韓的核武威脅。第二，將加速亞太地區的軍備競賽，惡化亞洲安全環境，其他國家也會想，為何北約加入反而讓我更不安全？目前看來被點名的國家，像是印度意願十分鬆散。

第三，美國組成的亞太聯盟國家又該如何處理印度、巴基斯坦加入的問題？日韓加入也把邊界領土綁手綁腳，美國又如何處理邊界、軍事問題，會讓亞洲北約更複雜。

第四，就算川普連任，「亞洲北約」都不一定推動，會和區域經濟有衝突。如果是拜登當選，一般認為這些準軍事同盟或是各別軍事同盟，對抗大陸或俄羅斯策略，其實跟民主黨政府在亞洲政策很不相符。所以，外界認為即使拜登當選，也不會在雅派地區推動所謂的軍事同盟。

如果「亞洲北約」真的快要成立，台海問題怎麼辦？黃奎博指出，台灣將面臨兩難局面。第一，台灣加入會跟美國安全國防綁在一起，反而給予中共武力犯台藉口，中共會視為外力介入，會啟動《反國家分裂法》。

▲兩岸學者一致認同，蔡政府必須調整當前路線，才能實際降低台海危機。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

黃奎博進一步分析，假如台灣政府考慮傾向加入「亞洲北約」，當台灣還沒正式成為會員之前，解放軍有沒有可能趁空窗期動手？亞洲北約成員會來幫忙嗎？「另外，即使民意認為台美關係好棒棒，政府加入老百姓會同意嗎？」黃奎博認為執政者最後都是不敢。

假如執政者執意要加入「亞洲北約」的後果？黃奎博說，依照目前台灣軍事規格、戰術必須跟美國一致，除了六千億對美軍購，政府必須編列預算更多錢來達到「亞洲北約」的軍事水準。但是，台灣勞健保、軍保快破產；紓困、育兒長照都是錢坑，依照這種情況怎麼可能再花大錢拉升軍備？

回歸實際問題，台海關係如何自保？黃奎博強調，「為何邱義仁曾說瘋子才推台獨，最近外交部長也說沒有計劃與美建立邦交，實際上台灣政府知道有紅線，但為何每次選舉還是拿出來騙老百姓。」

最後，黃奎博建議，「不要只針對中共對抗，不如坐下來協商，同樣要拉緊跟美國關係，減少中共當局以及對岸民眾對台敵意，不要搞法理台獨讓外力介入，台海才會安全。」