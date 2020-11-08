馬英九稱「對舔共沒興趣」　蘇貞昌酸：嘿嘿！他自己去講的

▲馬英九出席馬習會5周年研討會。（圖／記者任以芳攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九7日在馬習會5周年研討會上表示，「我對舔共從來都沒有興趣，馬習會開了我舔過他一下沒有？」對此，行政院長蘇貞昌回應，「嘿嘿！這個他自己去講的」。

針對促成蔡習會的建議，馬英九表示，大陸目前的狀況是，若台灣不接受九二共識，當然不考慮，況且陸方的九二共識範圍比台灣小很多，他們只看到「一個中國」，民進黨則是什麼形式都不接受；至於被罵舔共，「我對舔共從來都沒有興趣，馬習會中我舔過他了嗎？對等尊嚴、平起平坐，至少我做到了」。

對此，蘇貞昌表示，馬前總統老是看不清楚，中國對於九二共識早已定調，就是一國兩制、一個中國，看看香港，中國是怎麼樣用一個兩制騙他們，中國是怎樣違反承諾，如今香港人是如何追求民主自由、堅持原有的社會開放進步而努力、而受迫害。

蘇貞昌指出，再看新疆、西藏，台灣怎麼會放棄？生活在一個民主天地，有國家的主權，希望馬前總統，當過總統的人，現在又享受國人給的待遇，就好好的跟民意站在一起，如果有能耐的話就去改變中國，不要還用這種根本不存在的、也被中國定調的九二共識、一國兩制，用一個中國要來迷惑人民，人民早已在5年前、在馬習會後，讓國民黨下台了，所以5年後馬前總統還念念不忘，實在是應該醒醒了。

蘇貞昌還說，蔡英文公開宣示，希望習近平能如同他公開宣示中國不霸權等，「也表示台灣在平等互惠、互相尊重的情形下，我們都不放棄任何努力，但要設有前提，所謂一個中國，所謂台灣是他的，這個絕對是絕大部分台灣人民不能接受」。

對於馬英九說外界質疑舔共，但有舔過嗎？蘇貞昌笑說「嘿嘿！這個他自己去講的」。