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馬英九：「九二共識」與「一國兩制」根本兩回事　蔡別再誤導民眾

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▲▼馬習會五週年研討會。（圖／記者張榮恩攝）

▲馬習會五週年研討會。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

文化大學7日舉辦馬習會五週年研討會，前總統馬英九在專題演講中強調，「九二共識」與「一國兩制」根本是兩回事，不能劃上等號，希望蔡總統不要再誤導民眾。

馬英九說，很遺憾，為了選票，民進黨決定「選邊站」投入美陸對抗，加碼反陸，使得兩岸敵意升高。2019年初習近平先生發表《告台灣同胞書》40週年紀念談話，由於他對「九二共識」的說法與過去不盡相同，讓蔡總統趁機將「九二共識」扭曲為等同「一國兩制」，影響了台灣一年後的總統大選。

馬英九表示，當前兩岸關係越來越惡化，緊張態勢持續升級，實在令人憂心。也因此，我們認為，無論中共當局或蔡政府，都應當致力於緩和兩岸當前嚴峻情勢，而且都要拿出具體行動。

馬英九回顧，他在「馬習會」的正式會議中，親口告訴習近平：「兩岸在1992年就「一中原則」所達成的『一中各表的九二共識』，我方「各表」的內容，不會是『兩個中國』、『一中一台』或『台灣獨立』，因為這是《中華民國憲法》所不允許的」。

馬英九表示，中華民國的政治人物在中共總書記面前公然講中華民國國名與憲法的，這還是第一次。這一段談話的逐字全文，也列入「馬習會」的正式會議記錄，陸委會夏立言主委在馬習會兩天後，向立法院內政委員會作專案報告時，已提供立委參考，以示負責與透明。

馬英九表示，雖然習近平2019年初有關「九二共識」的談話在台灣造成誤解，但去年1月16日大陸國台辦以及今年8月26日《人民日報》海外版，都對此都作出澄清。國台辦近期發布的「九二共識答問」，也完整呈現海基會在1992年11月3日致海協會傳真函所提出的建議：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」。

馬英九表示，對於當時海基會建議「以口頭方式各自表達雙方不同的認知」，大陸海協會在11月3日與16日先後來電與來函表示「充分尊重與接受。」這就是原汁原味的「九二共識」。「答問」也指出，「九二共識」是統一前兩岸關係的共同政治基礎，「一國兩制」則是統一後大陸的制度安排。

馬英九強調，這澄清了「九二共識」與「一國兩制」根本是兩回事，不能劃上等號，希望蔡總統不要再誤導民眾。

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