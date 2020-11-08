蘇貞昌批馬英九：馬習會過5年還念念不忘　該醒醒了

▲馬英九在馬習會5週年研討會發表演講。（圖／記者任以芳攝）

記者黃巈禾／台北報導

文化大學7日舉辦馬習會5週年研討會，前總統馬英九在專題演講中強調，「九二共識」與「一國兩制」是兩回事，不能劃上等號，希望總統蔡英文不要再誤導民眾。對此，蘇貞昌8日批評，馬習會過5年還念念不忘，實在該醒醒了。

馬英九表示，雖然習近平2019年初有關「九二共識」的談話在台灣造成誤解，但去年1月16日大陸國台辦以及今年8月26日《人民日報》海外版，都對此都作出澄清，國台辦近期發布的「九二共識答問」，也完整呈現海基會在1992年11月3日致海協會傳真函所提出的建議「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」。

馬英九表示，對於當時海基會建議「以口頭方式各自表達雙方不同的認知」，大陸海協會在11月3日與16日先後來電與來函表示「充分尊重與接受」這就是原汁原味的「九二共識」，「答問」也指出，「九二共識」是統一前兩岸關係的共同政治基礎，「一國兩制」則是統一後大陸的制度安排，因此，「九二共識」與「一國兩制」根本是兩回事，不能劃上等號，希望蔡總統不要再誤導民眾。

對此，蘇貞昌8日上午出席活動時受訪表示，馬前總統老是看不清楚，中國對於九二共識早已定調，就是一國兩制、一個中國，看看香港，中國是怎麼樣用一個兩制騙他們，中國是怎樣違反承諾，如今香港人是如何追求民主自由、堅持原有的社會開放進步而努力、而受迫害。

蘇貞昌指出，再看新疆、西藏，台灣怎麼會放棄？生活在一個民主天地，有國家的主權，希望馬前總統，當過總統的人，現在又享受國人給的待遇，就好好的跟民意站在一起，如果有能耐的話就去改變中國，不要還用這種根本不存在的、也被中國定調的九二共識、一國兩制，用一個中國要來迷惑人民，人民早已在5年前、在馬習會後，讓國民黨下台了，所以5年後馬前總統還念念不忘，實在是應該醒醒了。