新竹最美「林蔭大道」月底完工！東大路拓寬2倍、兩旁多樹種環繞

▲東大路林蔭大道預計11月底以全新風貌呈現。（圖／新竹市政府提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北有中山北路、敦化南路綠蔭大道，而新竹東大路也將誕生新竹最美林蔭大道！新竹市政府啟動「東大路亮點計畫」，預計11月底將有兩倍寬的人行步道，且行人能被樟樹、苦楝、香楠、茄苳等各式樹種包圍，感受漫步於自然中的清新。

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▲「東大路亮點計畫」預計11月底完工，將有兩倍寬的人行步道，且種植樟樹、苦楝、香楠、茄苳等各式樹種，行人能感受漫步於自然中的清新。



市長林智堅今（8日）視察時表示，東大路是新竹市交通的重要軸線，西至南寮、東連結新竹公園和十八尖山，更是重要的聯外道路，為了使「門面」道路更加友善，本次工程首先在維持6線車道下，加寬一倍人行步道，變電箱等障礙物移至中央安全島，也將紅綠燈、指示牌以共桿方式，統整於同一處，纜線也地下化，「讓開闊天空與林蔭取代雜亂的電纜。」

▲市長林智堅今（8日）視察時表示，讓開闊天空與林蔭取代雜亂的電纜。

計畫顧問潘一如說，工程要將東大路改造為林蔭大道，以「造林」方式種植人行道樹，以楠木、樟樹、光蠟樹等樹種穿插，搭配低矮灌木，更期待未來以豐富的植栽吸引生物進駐，進一步升級為生態綠廊。另外，原有人行道樹木棉樹等，因果實易造成汽機車打滑，移至湳雅公園及青青草原，並透過種植方式讓木棉花群聚。

東大路林蔭大道預計11月底以全新風貌呈現，藉由城市綠化達到淨化空氣、節能減碳、降低熱島效應等效果，成為連接十八尖山、中央公園、總圖、飛行公園、綠園道等綠地的百年林蔭大道。