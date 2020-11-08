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祝賀拜登順利當選！　全球各國元首、組織賀詞一次看

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▲▼民主黨候選人拜登。（圖／路透）

▲拜登在2020美國總統大選中勝出。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選歷經幾番波折，最終由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，打斷川普的連勝之路，成為第46任美國總統。全球各國際要領、組織聞訊後，紛紛表達祝賀之意。

加拿大總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）:

我謹代表加拿大政府祝賀拜登與賀錦麗（Kamala Harris）當選美國下一任總統與副總統，加拿大與美國享有非比尋常的關係，在這個世界舞台是獨一無二的，我很期待與拜登、賀錦麗政府以及美國國會攜手合作，共同面對世界上最大的挑戰。

德國總理梅克爾（ Angela Dorothea Merkel）：

我期待著與拜登總統在未來的合作，倘若想要克服在這時代我們所面臨的諸多挑戰，我們這段跨越大西洋兩岸的友誼將難以取代。

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）：

恭喜拜登和賀錦麗，烏克蘭對與美國建立戰略夥伴關係的前景感到樂觀，兩國間一直就「安全、貿易、投資、民主和反貪腐」間進行合作，我們的友誼將變得更加牢固。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）：

美國人已經選出了他們的總統，恭喜拜登和賀錦麗，我們還有許多挑戰要克服，讓我們一起攜手工作吧。

印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Damodardas Modi）：

恭喜拜登取得驚人的勝利，你在擔任副總統的期間，為加強印美關係之間的貢獻至關重要且無價，期待再次的合作，將印美關係推向更高的高度。

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan ）：

恭喜拜登和賀錦麗，期待拜登舉行全球民主峰會，並與他合作結束非法的避稅天堂。我們也將繼續與美國合作，實現阿富汗地區的和平。

歐盟執委會主席（Ursula Gertrud von der Leyen）：

熱烈祝賀拜登先生在美國總統大選中勝出，並期待與他盡早會面，「歐盟和美國，是朋友亦是盟友，我們的公民有著很深的聯繫，隨著世界的變動，新的挑戰會不斷出現，歐盟與新的夥伴關係尤為重要」。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）：

我向拜登當選第46任美國總統表達最熱烈的祝賀，如同我們對各世代的愛爾蘭男女及其祖先都深感自豪，他們的辛勤和天賦，驅動豐富美國的多元化發展。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）：

恭喜拜登和賀錦麗，拜登，我們之間有近40年的長期友好關係，我知道你是以色列的好友，期待我們為兩國之間共同努力，進一步加強美國和以色列之間的特殊聯盟。

▲▼ 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲ 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透

伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）：

我期待與您（拜登）合作，加強兩國之間的戰略聯繫，並在共同價值觀基礎上，共同克服挑戰。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）：

恭喜拜登在總統大選中勝出，波蘭決心維護波蘭與美國間高質量的戰略關係，以建立更強大的聯盟。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）：

我謹代表荷蘭內閣祝賀拜登和賀錦麗在近期的選舉中勝出，我期待我們兩國之間繼續保持緊密的關係，並盡快談論相關事宜。

挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）：

我代表挪威政府祝賀拜登當選總統。美國是挪威最重要的盟友，我們在許多領域密切合作，「世界需要美國的領導才能解決重大的全球挑戰，我們期待與聯合國安理會、美國政府合作，並一起為新冠肺炎疫情和氣候變遷議題努力。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）：

美國人民已經選出了第46任的美國總統，恭賀拜登和賀錦麗，祝福你們好運，也期待脞們之間的合作，因應這些即將面對的挑戰。

日本首相菅義偉：

首先恭喜拜登與賀錦麗，期待未來的合作，並進一步加強美日同盟，攜手維護印太地區和其他地區的和平、自由與繁榮。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）：

恭喜拜登當選美國總統，拜登和希臘一直是真正的朋友，我相信在他擔任總統期間，兩國之間的關係會更加牢固。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）：

我祝賀美國公民在這次的選舉中獲得空前的投票盛況，這讓民意清楚地表達出來，我向下一位總統、拜登祝賀，也向副總統賀錦麗致敬，因為她將成為美國第一位女性副總統。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）：

恭喜拜登和賀錦麗贏得這次的勝利。智利和美國有許多共同的價值觀，例如對於和平的承諾及對環境的保護。

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）：

我們的民調結果向美國人此次的選舉表達致意，祝賀拜登和賀錦麗當選，我們將加強民主、多邊主義、國際合作和環境保護。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）：

我們向拜登表示祝賀。祝願他一切順利，並重申我們致力於根據我們共同的民主原則和價值觀繼續加強雙邊關係的承諾。

▲▼巴拉圭總統阿布鐸伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲巴拉圭總統阿布鐸。（圖／記者屠惠剛攝）

菲律賓總統發言人里·羅克：

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）代表菲律賓，對前副總統拜登盪選美國新任總統表達致意與祝賀。

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