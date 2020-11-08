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「做自己」成為熱門關鍵字！釐清「責任圈」：沒人可以替你負責

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▲▼同心圓，操場，圈圈，影子。（示意圖／Luís Eusébio／取自免費圖庫unsplash）

▲所謂的「做自己」要先釐清「責任圈」。（示意圖／Luís Eusébio／取自免費圖庫unsplash）

文／艾爾文

摘自／三采文化《在不完美的生活裡，找到完整的自己

雖然，這世界有太多時候不允許我們做自己， 面具隨時要戴上，心情不時要隱藏， 但人生走愈久愈發現， 除了依靠知心的朋友、在乎的家人， 生命的重量還是要由自己去承擔。   練習做自己，並不是要你跟外界隔離， 而是學習在心中清出一個空間， 把自己好好地放進去， 活出你也會更喜歡的那個自己。    

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「我希望做自己想做的事，但如果最大的阻力來自家人，我還應該堅持『做自己』嗎？」某場應邀出席的演講中，一位聽眾提問。   「做自己」一詞在近幾年經常被提起，不時在報章媒體上看到以此作主題的討論，我自己對這類題材也有不少共鳴。

能夠引起討論，即表示有人贊同也有人困惑，有些困惑者是從自私的角度來解讀「做自己」，甚至批判，認為做自己不過是個推諉責任的藉口。如果每個人都任意做自己，誰來負責做那些沒人想做的事，誰來犧牲？ 我的想法是，只要不刻意傷害人，每個人都應該學習做自己。這跟負不負責沒有關係，就算有關係，也是對自己真正的負責。 

看待人與人之間的關係，我自己有個「責任圈」的概念，是某次讀心理學家羅賓．鄧巴的社交理論時獲得的啟發。責任圈是個同心圓，只有中心是一點，其他往外一圈再一圈就是我們的人際關係。

要說明責任圈的概念需要從這裡開始：我認為世界上只有兩個人，一個是自己，一個是別人。自己，顧名思義就是你自己，完全的自己。而別人，是你以外的人，伴侶、小孩、父母都是以外的人，其他沒有血親關係的人當然也是。「別人」可以有很多，但「自己」永遠只有一個。 強調一下，所謂以外的人，跟中文習慣用來區分敵我的「外人」不同；以外，是除了自己以外。

責任圈是個同心圓，既然是同心圓當然只有一個中心點，那個點就是我們自己。由點向外擴散是一圈又一圈的圓，是你一層又一層的人際關係，愈靠近中心的圓圈跟你的關係愈密切，也可以說愈糾結。 每一層的關係並不是永遠固定，會隨著人生階段而不同。比如小時候最靠近自己的第一圈是父母。結婚後有些人的第一圈變成是伴侶，父母退居第二圈。第一圈也有可能在後來被小孩取代。

在整個人生當中，他們既圍繞著你，你也被他們包圍著，端看你從什麼角度來衡量。   這世界只有兩個人，自己以及別人。因為你是自己人生唯一的中心點，所以你必須先對自己的人生負責，接下來才可以為別人的人生負責。無論你是有義務負責，還是有能力負責。   

 設想一個情況：一對父母帶小孩到遊樂園，經過一輛冰淇淋餐車，小孩吵著要吃冰淇淋，父母一看價目表：「一球50元，三球99元。」索性就買了三球給小孩。小孩非常興奮，冰淇淋剛到手還沒拿穩就開始咬，才吃沒幾口，冰淇淋就掉落在地上變成泥狀癱軟在腳邊，小孩手上只剩下空的甜筒而已。   你在一旁目睹了整個經過，你認為誰對誰錯？是父母不應該買三球冰淇淋給小孩，還是小孩應該小心點吃冰淇淋？ 

我認為，都有錯。父母應該知道小孩手不夠穩，不該只顧著價錢划算就買了三球，把拿好冰淇淋的責任交給小孩。而小孩，不能因為看到三球冰淇淋太開心，就不管自己拿不拿得穩，只想著可以吃到冰淇淋。 當然，小孩還小，並不知道能控制的範圍在哪裡，小孩需要學習才知道自己能夠承擔的責任有多少。然而，很多大人也不知道，自己在生活中能承擔的責任範圍在哪裡，無形中接受太多別人給的責任，卻從沒想過那些責任自己是否能夠承擔，或是願意承擔。 

反過來說，我們也會在不確定對方能否負擔的情況下，就要求對方把責任承擔下來。也許是以家庭為名，也許是以孝順為名，也許是以關愛為名，也許是以社會上男女該扮演的角色為名。 這就是人際責任圈中重要的部分。我們無法控制別人怎麼看自己，因此我們必須了解自己能夠承擔哪些責任，不論是你給自己的，或是別人給你的。我們要嘗試在情緒上做個獨立的人，因為處在世上每個人都有自己的課題，唯有獨立才可能分離，有了分離才會對自己負責。 

好比伴侶關係，因為覺得自己為了家比另一半付出的更多，而默認對方應該要多體諒自己的犧牲。但其實兩人都應該要認知到自己該承擔的角色，在心態上獨立去面對自己的課題，毫無保留地承擔那份責任，才不會在情緒上糾結，也會更感謝另一半的付出。 

朋友之間也是，有時候因為相處久了，對方若是做出不一樣的行為，就想把對方拉回自己熟悉的舒適圈裡，僵持起來反而傷害彼此。若是能獨立處理自己的課題，就會發現彼此的生命是可以因為在一起而有深度，也可以因為放手而有了廣度。 

關鍵在於，接受關係了就要為此負責，因為那是自己的選擇，是你的人生。無論你身邊圍繞多少該在乎的人，他們對你有多少期待，你又對他們有多少期待，你的人生，你的快樂或痛苦，你的今天或明天，完完全全是自己的，沒有人可以、應該代替你來負責。 

 一旦我們理解，無論如何自己都是處在責任圈唯一的中心點，你看待別人和自己的責任才不會有模糊的空間。你想要的是什麼？你能承擔的責任有哪些？別人期待你承擔的責任又是什麼？你應該承擔嗎？你有理由不承擔嗎？ 在這反反覆覆自我問答之間，為的是釐清自己的責任，分辨自己的選擇，為的是當你承擔責任時，將不再用負面的角度來看待犧牲這件事。

否則，你今天無奈扛下一個責任，也只是埋下情緒的未爆彈，直到某天踩到而粉身碎骨。 這就是每個人都應該「做自己」的原因。那是為了真正地認識自己，而不是為了逃避責任，是確保自己一旦承擔，就應該要對自己選擇的人生負責，也對需要你照顧的人負責。 

前提是，你要先把自己照顧好，才有能力去照顧其他人。   如同劇作家與詩人歌德寫的這句：「我愛你，與你無關。」我們都應該在每一段關係中做個完整的自己，有獨立的能力看待彼此的關係，明白自己給予對方的好，是一種心甘情願；明白對方給予自己的好，並不是需要償還的債務，讓彼此都能自在地關心彼此。

▲▼艾爾文《在不完美的生活裡，找到完整的自己》（圖／三采文化）

★本文摘自三采文化《在不完美的生活裡，找到完整的自己》，作者艾爾文，作家、知識型內容創作者。

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