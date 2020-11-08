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川普選輸氣炸！外媒踢爆：不出席拜登就職典禮　無意承認敗選

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▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統當選人拜登於美國7日晚間發表勝選演說。只不過，現任總統川普似乎無法接受大選結果，現有消息傳出，川普根本沒準備好敗選演說，也無意承認拜登勝選，更不會出現在拜登明年1月20日的就職典禮，直呼拜登是「假總統」（phoney President）。

每日郵報7日引述消息指出，白宮西廂現在的氣氛相當差，川普認定大選出現舞弊行為，無意承認敗選。內部人士透露，川普覺得早在2017年上任的第1天起，就有針對他而來的各種陰謀，包括通俄門及彈劾風波，如今最新事件則是眼前這場「虛假選舉」。

「川普身邊有家人陪著，還有一大群律師」，知情人士說，川普如今處於戰鬥狀態，一直在打電話，直說「拜登是個『假總統』（phoney President），他不會在（總統就職日）1月20日那天現身，因為這是對民主的侮辱。」

依照傳統，即將離任的美國總統會在白宮歡迎接任者，並在橢圓辦公室合照進行正式交接，接著出席位在華盛頓特區美國國會大廈前舉辦的宣誓就職儀式。

據了解，川普兒子、貼身助手正提供相關建議給川普，但沒人敢提到敗選以及卸任後的生活；消息指出，川普向來不把眼光放在大選後的事情，只覺得是運氣比較差。

與此同時，川普核心圈人物近來鮮少露面，就連副總統彭斯也有好幾天未現身公開場合，而第一夫人梅蘭妮亞則是在大選夜短暫現身後，就和兒子巴倫（Barron）待在私人住所。

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