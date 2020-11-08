拜登勝選對中國「沒什麼大不了」　他揭關鍵：台灣重要性自然下降

▲學者認為，拜登當選中美未來有巨大合作空間。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

歷經現任總統川普執政4年，美國與全世界的關係似乎出現明顯變化，中美關係甚至降入冰點，如今隨著民主黨候選人拜登贏得大選，大陸知名學者宋魯鄭指出，這對中國沒什麼大不了，但未來兩國有巨大合作空間，大概率會改變或取消貿易戰，此外如果定位中國不是美國的敵人或戰略對手，台灣的重要性自然下降。

▲民主黨拜登勝選，將於明年1月20日就職美國總統。（圖／路透社）

復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭向《觀察者網》指出，對中國而言，無論誰當選，都要慎重考慮中美關係以及可能對自身發展崛起的影響，川普連任更多的是戰術層面考慮，但拜登當選也不會是多麼巨大的挑戰，都是危機並存。

在他看來，相對川普的執政風格，拜登的對華政策或有兩個最大變化，第一會重拾價值觀牌，第二會重打盟友牌，當中歐洲的利益和美國不完全重合，而且政策經常變化的美國也實在靠不住，所以對於歐盟來說，如何利用中美競爭謀取自己的最大利益才是最重要的戰略謀劃。

▲近幾個月來，共機多次越過台海中線，台海形勢空前緊張。（圖／國防部提供）

備受兩岸民眾關注的美中台問題，宋魯鄭表示，綜合拜登和民主黨的立場，執政後很可能會將相當大的精力放到俄羅斯身上，而俄羅斯除了更緊密地站在中國一邊，也沒有多少選擇，如果拜登定位中國不是美國的敵人或戰略對手，台灣的重要性自然下降。

宋魯鄭接著稱，再加上拜登要全球化，就需要中國合作，所以也沒有必要力挺台灣，台海一動就不如一靜了，在這種情況下，美國不會再如川普時代一樣，不斷升級台海緊張，對談目前還看不出拜登對台政策，但應該會回歸傳統建制派路線；出於同樣的原因，南海也是如此，「中美會相應迎來一段較為平靜的時期。」

▲學者認為，拜登大概率會改變或取消川普在全球多地發起的貿易戰。（圖／路透）

另外宋魯鄭指出，從拜登個人的政治理念和從政經歷來看，中國雖然被美國視為最大的競爭對手，但雙方仍然有著巨大的合作空間，他執政後，大概率會改變或取消川普在全球多地發起的貿易戰，正如在競選時指出的，貿易戰只是傷害了美國消費者，多數關稅都被轉移到消費者身上。

宋魯鄭認為，雖然從中國的進口減少了，但美國的貿易逆差卻繼續迅速上漲，因為其他地方填補了中國的空白，或是其中一部分成了轉口貿易，工作崗位和產業也沒有回流，此外要想全球化就不能脫鉤，特別和中國更不可能，「所以拜登即使不會馬上取消對中國的各種限制，但也不會再度升級，並試圖通過談判來獲得中國的某些讓步，之後再逐步取消。」

按照的宋魯鄭判斷，華為的處境會有較大改善，一是拜登可以給予更多企業出口許可，變相廢除川普的科技戰；第二，這不僅是拜登個人的信仰，也是民主黨支持者的理念，哪怕是為了對自己的選民負責，他也要改變川普的做法，而且這次選舉，華爾街金融巨頭們一反常態，大量捐款支持拜登。

第三，拜登主張國際合作來應對共同挑戰，比如氣候變化、新冠疫情、反恐等，而這些議題離開中國是不可能的，所以美國必然要在這些領域和中國合作，中國就有了討價還價的籌碼，「這不像特朗普（川普），誰都不管不顧，就是單打獨鬥，甚至讓中國難以找到影響他的抓手。」

第四，從國際關係上來講，拜登一向把俄羅斯視為敵人，中國不過是最大的競爭對手，他在競選時也是這樣區分中國和俄羅斯，當然歸根結底，中美的競爭關係不會改變，但真正決定競爭結果的，還是要看誰能更好解決自己內部問題。