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拜登勝選演說「緬懷長子」！　現場配酷玩名曲「繁星」

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▲拜登和妻子吉爾（Jill Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登和妻子吉爾（Jill Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

 實習記者劉雪兒／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選，並於台灣時間8日上午發表勝選演說，而現場施放煙火的同時，播放起「酷玩樂團」（Coldplay）的名曲「繁星」（Sky Full of Stars），藉此緬懷拜登的長子「波」（Beau Biden）。從而可看出，拜登有多思念兒子，向現場的人展現了滿滿的父愛。

根據CNN報導，波是酷玩樂團的忠實粉絲，這首「繁星」就是他最喜歡的歌曲之一，不幸的是，他於2015年因腦癌過世了。而樂團的主唱克里斯馬汀（Chris Martin）得知後，主動提出在葬禮上，獻唱經典名曲「Til Kingdom Come」。

「繁星」這首歌對於大家來說，相信都不陌生。拜登8月在接受民主黨總統提名時，當晚的煙火秀也是配這首歌曲，而8日登在勝選演時，他提到波最喜愛的愛爾蘭天主教聖歌「乘著聖靈的翅膀」(On Eagle's Wings)，而歌詞的含義就是支撐他競選的力量。

拜登的長子波於2013年8月被診斷罹患腦癌，3個月後進行了手術，術後復原情況看似良好，不過2015年5月時發現癌細胞再度擴散，終究仍不敵病魔過世，年僅46歲。值得一提的是，拜登三度想競選總統寶座，前兩次在1988年和2008年，但都在黨內初選失利，而在長子罹癌病逝後，拜登宣佈不參加2016年總統大選，可見他是一位以家庭為重的男人。

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