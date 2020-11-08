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川普想複製「小布希模式」保總統大位！　靠法律求逆轉

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▲▼2020美國總統大選,川普。（圖／路透）

▲現任總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

民主黨總統候選人拜登接連翻轉威州、密西根、喬治亞與賓州，成功跨過當選門檻。總統川普盼用法律戰挽救頹勢，但在多數關鍵州都成拜登囊中物之際，恐難靠訴訟撼動大選結果。

隨著美國各州進入郵寄選票計票，拜登（Joe Biden）美東4日上午接連翻轉關鍵搖擺州威斯康辛州與密西根州，讓自己選情逆勢成長；在「粉紅州」喬治亞州及川普曾一度領先超過50萬票的賓夕法尼亞州，拜登6日也雙雙成功超車。

在拜登領先幅度持續擴大之際，美國媒體今天相繼將賓州、內華達州歸給拜登，讓他以過半數279張選舉人票跨過當選門檻。除了喬治亞，目前拜登也在尚未開完的亞利桑那州持領先，外界預估他最多可望獲得306張選舉人票。

▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／路透）

▲拜登於台灣時間8日上午發表勝選演說。（圖／路透）

為了挽救選情，川普陣營陸續在多個拜登勝選關鍵州提出訴訟，要求停止計票、重新計票或宣稱有舞弊情事。川普多次表示，不會讓民主黨「偷走」他的勝利，並指相關訴訟最後可能交由聯邦最高法院裁定。

川普顯然希望複製2000年當時副總統高爾（Al Gore）對上共和黨候選人小布希（George W. Bush）那場大選，替自己保住白宮大位。不過，成功機率不大。

2000年11月投票日翌日，小布希在佛羅里達州僅以1784票（小於0.1個百分點）的差距領先高爾，自動重新計票後差距縮至300票。接下來5週時間，高爾與小布希就是否再進行手動重新計票及部分選票認定爭議，打起法律攻防戰。

案子後來送到聯邦最高法院，大法官以5比4的票數否決重新計票的要求，才結束這場世紀爭議。小布希最後以547票的差距拿下佛州，順利入主白宮。

▲▼美國前總統小布希。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統小布希。（圖／達志影像／美聯社）

為何川普很難複製2000年模式？首先，當年大選最終結果只取決於一州，誰拿下佛州誰就當選，但今年情況非常不同。拜登拿下多數關鍵搖擺州，選舉人票數遠遠領先川普，川普無法單靠奪走其中一州就反敗為勝。

即便川普奇蹟式靠法律戰同時拿走賓州（20票）與喬治亞（16票），手中握有內華達（6票）與亞利桑那州（11票）的拜登，仍有足以保住總統大位的270張選舉人票。何況要靠訴訟或最高法院翻轉一州選舉結果就十分不易，更不用說2州、甚至是3州。

此外，川普陣營目前提出的訴訟案是否真能影響選舉結果，外界也持懷疑態度。

開票期間，川普陣營在密西根要求停止計票，在喬治亞則宣稱有53張逾期抵達的選票混入，這兩件訴訟分別被法官以「選票大多已開完」與「缺乏證據」為由迅速駁回。

▲本屆美國大選投票人數激增。（圖／路透，下同）

在賓州，共和黨陣營尋求聯邦最高法院介入，否決賓州最高法院允許郵寄選票受理時間延長至選後3天內的裁決。聯邦最高法院10月19日曾以4比4票，決定不干預州法院的裁決；但共和黨人認為，川普提名的保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）10月底就任後，可能會有不同判決。

不過，賓州州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）5日表示，除非雙方差距過小，否則她不認為選後3天內抵達的郵寄選票量足以改變結果；截至美東7日晚間10時，拜登在賓州領先幅度為3萬7298票。美國有線電視新聞網（CNN）報導，賓州目前計票結果並不含投票日後抵達的郵寄選票。

至於在內華達，川普陣營宣稱有1萬張選票是由早已不住在內華達的人投下，直指選舉舞弊。姑且不論是否屬實，拜登在內華達領先超過2萬7500票，訴訟案恐難逆轉結果。

在威斯康辛，川普陣營宣稱多處傳出不法情事，要求重新計票。但美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，重新計票導致贏家換人實屬少見，搖擺州重新計票前後差距通常落在數十票乃至數百票。

報導舉例，2016年大選川普以超過2萬票之差拿下威州，重新計票後他僅多了131票。截至7日晚間10時，拜登在威州是以2萬539票之差領先。另一個可能面對重新計票的是喬治亞，拜登目前領先幅度為9160票；依過往例子，川普要靠重新計票在這逆轉也有相當難度。

直至現今，川普仍拒絕接受敗選，強調他會繼續靠法律戰奮鬥下去。但隨著美國政治版圖一州一州「由紅翻藍」，拜登今晚也正式發表勝選演說，不論川普多麼不願接受，這場世紀大選結局恐怕大勢已定。

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