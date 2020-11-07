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長榮集團首發員工類出國專機首航　慵懶蛋黃哥整路陪飛

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▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

▲長榮集團首發集團類出國，長榮海運搶頭香。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

「長榮集團員工類出國幸福專機」今（7）日於桃園機場歡樂首航，深受民眾喜愛的蛋黃哥慵懶機首度加入類出國的行列，陪伴拔得頭籌的長榮海運員工們，一起共度最開心慵懶的週末時光。

為了讓參與此次活動的同仁留下難忘的美好回憶，長榮航空特別布置了長榮集團員工專屬的幸福專機候機室，可愛的三麗鷗家族明星陪伴大家一起快樂飛翔，長榮海運不但在登機前規畫了「好運轉轉轉」幸運輪盤活動，讓大家轉好運送好禮，登機後也在高空中舉辦驚喜活動，空服員送上餐點時，若在餐盤上尋找到獎項信封的幸運同仁，就有機會獲得長榮航空飛機模型、長汎旅遊抵用券、長榮桂冠酒店禮券、泡湯券加雙人自助餐券等獎項。

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▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空類出國，深受民眾喜愛的蛋黃哥慵懶機首度加入。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

長榮海運員工都很感謝公司一舉數得的安排，除了力挺同集團的航空產業外，還加贈最特別的高空員工旅遊，讓大家免費搭乘。海員部廖姓員工表示，沒想到今年還有機會離開地球表面，真的太棒了。運務部姜姓員工也說，今年因為疫情不能出國，能夠免費搭乘類出國航班，真的是連做夢都會笑的幸福行程。

高櫃的顏姓員工說，這次公司貼心的讓南部的同仁就近在高雄參與類出國活動，並精心安排的伴手禮、飛機餐、驚喜活動、免稅品折扣以及得獎的金牌巧克力，真的太讓人期待了。張姓船長則表示，很高興能從碧海飛向藍天，搭上睽違己久的航班，內心無限激動。

▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮集團首發類出國專機。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，此次非常感謝集團公司大力支持，一下就預訂了超過35班，讓類出國航班再創高峰。長榮航空的員工也充分感受集團海空一家的團結與向心力，將持續累積這份正能量，面對疫情的挑戰。

在全球疫情尚未趨緩之際，長榮集團旗下的航空相關產業等公司努力開發「疫情限定」的創新體驗，除了類出國航班，也推出航空體驗營，並和便利超商合作販售商務艙牛肉麵，來降低疫情的衝擊，集團行有餘力的公司也全力響應，期盼全球疫情能盡速趨緩，回歸正軌。

▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

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