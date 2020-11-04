全集團相挺！長榮航空類出國專案包機　飛逾35班已排到明年

▲長榮集團響應長榮航空類出國專案包機。（圖／長榮集團提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮集團旗下長榮海運、長榮國際、長榮鋼鐵等公司為響應長榮航空所推出之客製化包機、包艙、包區服務，特別規劃類出國員工旅遊包機專班，讓員工及親友免費搭乘。目前集團已向長榮航空提出超過35班的包機需求，此員工專案航班於11月7日陸續開始已預排到明年元旦，首發航班由長榮海運承包。

長榮集團表示，在嚴峻的疫情之下，目前集團營運狀況行有餘力的公司，以行動支持同集團的航空產業，希望能略盡綿薄之力，共同度過難關。

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▲長榮集團已向長榮航空提出超過35班的包機需求。（圖／長榮集團提供）

目前集團已向長榮航空提出超過35班的包機需求，此員工專案航班於11月7日陸續開始已預排到明年元旦，首發航班由長榮海運承包。

長榮海運等公司每年皆有規劃員工旅遊，今年特別在既有的員工旅遊之餘，響應長榮航空的類出國包機，另外送給員工及親友一場類出國之旅，藉此感謝同仁在今年的辛勞與付出，每位員工含本人皆可有四個名額，不僅北部的員工能夠享有此福利，也有預訂高雄起飛的航班，讓南部的員工也能參與。

▲長榮航空是首家規劃類出國專案航班的航空公司。（圖／長榮集團提供）

另外，長榮海運海外派駐人員及海勤人員雖然人不在台灣，但公司也讓其家屬能夠報名參加，集團同仁都開心期待體驗這個疫情期間限定的幸福專班。

長榮航空在疫情期間不斷尋求拓展各種新商機的可能性，除了是首家規劃類出國專案航班的航空公司外，也領先業界推出客製化包機、包艙、包區的安心旅遊，並推出機長、空服、空廚的體驗營，努力降低疫情帶來的衝擊，讓員工能安心的堅守工作崗位。

▲類出國專案包機可享用獲得世界巧克力大賽金牌獎的長榮桂冠酒店及長榮空廚綜合精裝巧克力禮盒。（圖／長榮集團提供）

這次長榮集團公司所承包之所有長榮航空類出國專案航班，不僅有長榮航空準備的驚喜伴手禮外，並可以7折預購免稅品，各公司也特別致贈每位員工，日前剛得到世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）金牌獎的長榮桂冠酒店及長榮空廚綜合精裝巧克力禮盒，讓員工可以嘗鮮，歡度難忘的類出國之旅。

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