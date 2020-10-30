長榮「戀愛班機」年底3節日空中聯誼　浪漫脫單1人出國2人回國

▲長榮航空與YOU&ME團隊合作推出「飛吧！愛在空中遨翔時」單身聯誼活動。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

在高空遇見命中註定的他／她！長榮航空與YOU&ME團隊合作推出「飛吧！愛在空中遨翔時」單身聯誼活動，規劃在年底的聖誕節、跨年及元旦展開浪漫飛行，要讓旅客1人出國、2人回國。

You&Me團隊近三年來辦理單身聯誼活動，人次超過5000以上，擁有豐富聯誼活動辦理經驗。這次與長榮航空合作推出「飛吧！愛在空中遨翔時」戀愛班機，由空姐、空少化身愛的邱比特為你，帶旅客飛向幸福的航程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「飛吧！愛在空中遨翔時」單身聯誼活動，將在年底3大浪漫節慶登場。（圖／翻攝自活動官網）

戀愛班機將在年底3大浪漫節慶登場，參與行程的旅客，一開始安排在貴賓室相見歡，之後到空中專屬區域深度對談，展開約3小時的飛行，最後還安排有真情告白留言卡時間，進行心動配對。

▲長榮航空戀愛班機將登場，聖誕節、跨年、元旦浪漫起飛。（圖／長榮航空提供）

聖誕節包機採用HELLO KITTY 友誼機執飛，活動時間為12/25上午9點半至下午4點半登場，機上加碼可享用浪漫下午茶；跨年包機同樣採用HELLO KITTY 友誼機執飛，活動時間為12/31晚上7點半起飛至隔日凌晨1點，可在機上品嘗浪漫燭光晚餐；元旦包機使用夢幻客機波音787-10，在1/1清晨4點半至11點半舉辦，加碼有早餐約會。

▲「飛吧！愛在空中遨翔時」單身聯誼活動初步流程。（圖／翻攝自活動官網）

白天飛行路線為東海岸航路，可俯瞰東海岸美景、花東縱谷、日本琉球列島西端；夜間飛行路線為西海岸航路，可高空賞月、西海岸沿線城市夜景、日本琉球列島西端。

「飛吧！愛在空中遨翔時」報名期間自即日起至額滿為止，詳細行程及費用將於近期公布。搭機除可有驚喜搭機禮包，空中更可品嘗米其林三星主廚中村元計的設計料理，並享免稅品7折起優惠，配對成功再享幸福禮。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來