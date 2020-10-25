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2020長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑　明年升級「全程馬拉松」

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▲▼2020長榮航空城市觀光半程馬拉松於總統府前廣場盛大開跑。（圖／長榮航空提供）

▲2020長榮航空城市觀光半程馬拉松跑者，享受跑步並突破自己的最佳成績。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今（25）日於總統府前廣場盛大開跑，台北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。今年雖受到新冠肺炎疫情影響，但報名2萬個名額依舊秒殺，長榮也宣布明年將正式邁入全程馬拉松，參賽人數將提升到2萬4千人。

在今天的賽事，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成3連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍。疫情後第一場路跑賽就奪得男子10公里冠軍的李奇儒也完成3連霸，更大呼「在台灣真好！」。

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長榮航空董事長林寶水表示，今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。他進一步表示，長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，辦下去就要成長，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。

▲▼2020長榮航空城市觀光半程馬拉松於總統府前廣場盛大開跑。（圖／長榮航空提供）

▲台北市副市長黃珊珊（前排左四）、 長榮航空董事長林寶水）（前排左三）、長榮航空總經理孫嘉明（前排右二），一同為 2020長榮航空城市 觀光半程馬拉松鳴槍起跑。（圖／長榮航空提供）

台北市副市長黃珊珊則表示，期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，將台北的能見度和知名度推向全世界。

長榮航空在賽前提供4張國際線長程（歐、美、澳）不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票，以及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎。

▲▼2020長榮航空城市觀光半程馬拉松於總統府前廣場盛大開跑。（圖／長榮航空提供）

▲2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今日於總統府前起跑，吸引兩萬名跑者共同迎接北市曙光，明年將擴大舉行，升格為42公里全程馬拉松賽事。（圖／長榮航空提供）

此外，今天在終點站大佳河濱公園也抽出此次賽事的最大獎，由一人獨得1張國際線長程（歐、美、澳）不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，以感謝各位跑者的熱烈支持。

國內長跑好手今年皆跑出好成績，「全勤生」謝千鶴，今天以36分29秒完成女子10公里3連霸；同樣完成3連霸的李奇儒以32分13秒率先衝線。

▲▼2020長榮航空城市觀光半程馬拉松於總統府前廣場盛大開跑。（圖／長榮航空提供）

▲去年沒有搶到參賽名額的熱情跑者賴先生，今年終於順利報名參與 21 公里半程組，特別精心打扮老鷹造型，祝福長榮航空能夠展翅高飛，在終點站大佳河濱公園成為矚目焦點，民眾紛紛前往合影。（圖／長榮航空提供）

第一屆賽事男子半馬冠軍「印帝」周庭印，去年因傷無緣連霸，今年重返賽道以1小時7分41秒奪回冠軍。國內女子全馬紀錄保持人曹純玉，今天也以1小時14分56秒完成女子半馬3連霸。

▲▼2020長榮航空城市觀光半程馬拉松於總統府前廣場盛大開跑。（圖／長榮航空提供）

▲2020長榮航空城市觀光半程馬拉松3公里組別，不少父母帶著小朋 友一同享受週末親子時光。（圖／長榮航空提供）

長榮航空善盡企業社會責任，以實際行動投入關懷社會與照顧弱勢團體，此次長榮航空也提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。

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