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用書法寫LOVE用行動傳愛　於同生創作盈餘助罕病童

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▲▼書法家於同生再推英文書藝系列作品展「於同生英文書藝展III ---愛的故事」，展出作品內容都是英文「LOVE」。（圖／讀者提供）

▲▼書法家於同生推出英文書藝系列作品展「於同生英文書藝展III ---愛的故事」，展出作品內容是英文「LOVE」。（圖／讀者提供，下同）

記者吳育玟／台北報導

用書法寫英文！書法大獎常勝軍於同生多年來致力於英文書藝的演繹，即運用傳統書法的技法與媒材，書寫英文，嘗試以古典東方的基因，注入西方文字的骨架。於同生在企業的支持下，從6日起至19日舉辦「LOVE」書藝展，並將藝術與公益結合，主辦單位新願藝術表示，這次展出的部分盈餘，將捐助罕見疾病基金會，進一步透過創作帶著社會的愛心溫暖每一個弱勢角落。

由新願藝術主辦，床的世界贊助，「於同生英文書藝展III ---愛的故事」6日在台北蕙風堂藝廊開展。這次展出的作品，幾乎都是英文「LOVE」，靈感來自書法家於同生與同事林佳萱老師閒談的內容。

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林佳萱是多重障礙孩子的家長，某日靈光乍現，覺得英文「LOVE」的文字造型，狀似母親抱著小嬰兒，於是她將這樣的想法告訴於同生，於同生秉持藝術創作的靈敏度，進而開展出這一系列的作品。也因此緣，這次展出部分盈餘將捐助給罕見疾病基金會。

於同生是國內書法界中生代翹楚，近年囊括中山藝術獎、全國美術展金牌獎、大墩獎等重要獎項，是大賽的常勝軍。近年，他大膽地跨出傳統，結合當代創新，自2017年起推出一系列「英文書藝展」。於同生說，書法是用軟毫書寫漢字，而英文書藝，則是運用傳統書法的技法與媒材，書寫英文，嘗試以古典東方的基因，注入西方文字的骨架，是一種東西方文化融合激盪下的全新表現。

這次展出也獲得知名企業的支持。已成立近50年、全台首家興櫃的床墊公司「床的世界」，過去曾開啟彈簧床在台灣的歷史，近年更生產出「涵碧樓專用床」等代表作，企業品牌不斷創新，總經理陳俊傑強調，於同生勇於突破傳統的勇氣，和公司不斷求新的企業形象完全相符，所以很榮幸成為這次展出獨家掛名贊助企業。他表示，在獲知這次展出的緣由後，也與於同生、新願藝術共同捐助罕見疾病基金會新台幣10萬元整，希望能拋磚引玉，鼓勵大眾一起支持台灣優秀的藝術創作者，另一方面也可以將愛心傳遞到社會上每一個角落。

▼書法家於同生（中）再推英文書藝系列作品展，這次展覽在「床的世界」總經理陳俊傑（左）的支持下，捐助部分展出盈餘給罕病基金會，並由創辦人陳莉茵（右）出面領授。（圖／讀者提供）

▲▼書法家於同生（中）再推英文書藝系列作品展，在「床的世界」總經理陳俊傑（左）的支持下，捐助部分展出盈餘給罕病基金會，並由創辦人陳莉茵（右）出面領授。（圖／讀者提供）

▲▼書法家於同生再推英文書藝系列作品展「於同生英文書藝展III ---愛的故事」，展出作品內容都是英文「LOVE」。（圖／讀者提供）

▲▼書法家於同生再推英文書藝系列作品展「於同生英文書藝展III ---愛的故事」，展出作品內容都是英文「LOVE」。（圖／讀者提供）

▲▼書法家於同生再推英文書藝系列作品展「於同生英文書藝展III ---愛的故事」，展出作品內容都是英文「LOVE」。（圖／讀者提供）

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