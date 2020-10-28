「好小子」顏振國金門監獄演講　阿峰獻唱、鋼鐵爸贈書

▲好小子顏正國來到金門監獄演講 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

記者林名揚／金門報導

法務部矯正署金門監獄邀請導演顏正國演講，現身說法。法務部表示，顏導演從小就是非常知名的影星，雖然年輕時曾有過一段人生的低潮，但並沒有就此自我放棄，反而利用這段時間自我沉潛，下苦功練就了一手好字。並積極重建家庭、復歸社會、投身公益及規劃創業，不因其更生身分反以其既有知名度現身說法，將所學書法技藝充分學以致用，讓民眾看到更生人努力的成果。

28日還有張峰議先生（阿峰）的演唱「手心裡的寶」及「一路走來」，他也是成功的更生人代表。他對家庭的感受與支持的力量很重要，他老婆寫給他的情書總共一千多封，可以放滿一整包執行袋，他就以這份支持轉換成歌曲，這兩首歌也是分別「卸妝」的片頭曲與片尾曲。最後由阮橋本先生（鋼鐵爸）的贈書「倒著走的人生」，他能忍住喪子之痛，轉換為正面能量，還成立「新北市聖翔救援協會」現在多從事各種公益服務，如設置愛心冰箱、環臺送便當等。

▲好小子顏正國來到金門監獄演講 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

法務部現正積極推動貫穿式司法復歸施政，借由本次顏正國導演現身說法及張峰議先生（阿峰）的演唱「手心裡的寶」及「一路走來」的歌聲中，與阮橋本先生（鋼鐵爸）的贈書「倒著走的人生」等正面能量，只要心念一轉，懷抱希望，持續不懈地前進，人生就會不一樣，促使收容人獲得更深層體悟人生的意義，及正向思考企劃未來人生。

▲好小子顏正國來到金門監獄演講 。（圖／記者林名揚帆翻攝）