台南警爆違紀！涉投資賭博電玩　捲入借貸糾紛「放火燒車」

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市警察局麻豆分局驚爆違紀事件！一名胡姓員警因今年8月一起火燒車案件，於調查過程遭查出，涉嫌投資電子遊戲場，而胡員疑似因與遊戲場員工有金錢借貸糾紛，才會放火燒車。對此，麻豆警分局報請檢察官指揮，訊後胡員以10萬元交保，而考績會擬議先記胡員一大過處分，調整服務地區。

▲麻豆分局因一起火燒車事件，查出胡姓員警涉犯公共危險、賭博案。（圖／記者林悅翻攝）

麻豆分局副分局長謝岳昇表示，轄內今年8月偵辦一起火燒車案件時，發現胡員涉有嫌疑，立即成立專案小組偵辦，於調查過程另發現，胡員涉嫌投資電子遊戲場業，被害人則曾為該電子遊戲場員工，雙方疑有金錢借貸糾紛，胡員為債權人，才會發生火燒車事件

對此，麻豆分局除主動自檢查處外，並報請檢察官指揮，本月2日拘提胡員到案說明，經院檢偵訊後，胡員裁定10萬元交保，而召開考績會後，擬議先記胡員一大過處分並調整服務地區，視偵審結果從嚴追究責任。

麻豆分局副分局長謝岳昇最後提到，本分局對於員警涉嫌各類違法、違紀案件絕不護短，秉持「毋枉毋縱、依法究辦、壯士斷腕」決心嚴查，若涉案屬實，依規定最重可記兩大過免職處分，本分局將依照調查、偵審結果召開相關會議，斷然處置，以維護警察形象。