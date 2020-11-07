迎接明年「自行車旅遊年」　林佳龍要組交通隊親自環島體檢

▲騎遇福爾摩沙（Formosa 900）活動今正式啟動。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣自行車節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」今（7）日正式啟動，但今年少了國際旅客參與，參加人數僅682人，交通部公路總局、觀光局及13個國家風景區管理處也都派員加入領航騎士團的行列。交通部長林佳龍出席活動時表示，明年是自行車旅遊年，他將和交通部各局處首長組隊，透過親身體驗自行車環島，每個人騎一段來做一個體檢檢視，把台灣打造成自行車王國。

騎遇福爾摩沙活動於今年邁入第9年，自2012年舉辦以來，已累計170個團體、5,000人來自全球各地愛好騎車的朋友參加，每年組成的團體不斷朝著多元的變化。

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▲林佳龍出席台灣自行車節主軸活動。（圖／觀光局提供）

林佳龍今出席啟程儀式，受訪時表示，台灣自行車節獲得世界肯定，除了在環球旅行雜誌裡面連3年得到亞洲最佳旅行目的地項目第一名，也獲得全世界冒險旅行目的地第二名，這是政府跟民間一起努力的成果，要打造台灣成為自行車王國。

林佳龍說，明年訂為自行車旅遊年，希望藉此驗收將近十年來的努力成果，讓大家看到自行車體驗是新的文化，也是台灣人生活日常。在疫後國際觀光行銷上，也要主打自行車旅遊，讓自行車成為多元運具最後一哩路，做各種環島自行車旅遊、推出優質多元的路線。

為此，林佳龍本月也將與交通部局處首長組成交通隊，共同接力每人騎一段，透過親身體驗來做自行車環島的體檢檢視，把下階段要努力的目標項目彙整起來，打造台灣成為自行車王國。





▲今天活動由領航騎士團、E-Bike環島團、台北騎士團等三個團體從台北市政府東門廣場出發。（圖／觀光局提供）

今天活動由領航騎士團、E-Bike環島團、台北騎士團等三個團體從台北市政府東門廣場出發，除了今天現場出發的團體外，今年騎遇福爾摩沙還有多個特色團體，連續三年參加的澳紐商會，今年以5天4夜騎乘台北到台南；騎訪極北、極東、極南燈塔6天5夜的台灣縱騎團；挑戰四極點燈塔的大環島環團。

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