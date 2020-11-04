台鐵最美區間車「才試車就故障」　林佳龍：這階段就是要發現問題

記者賴文萱／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入EMU900型通勤電聯車，被外界譽為「最美區間車」，然而昨日才首度試車就出發生3組集電弓異常狀況。交通部長林佳龍今（4）日受訪指出，試車階段就是要發現問題並解決，這是台鐵的標準作業程序，相信台鐵會根據這些情況來改善，徹底解決後才會展開正式試營運。

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車試車就故障。（圖／台鐵局提供）

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林佳龍上午接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，會後接受聯訪時被問及台鐵最美區間車試車故障狀況。他表示，試車階段就是要發現問題，能夠發現值得肯定，也要找出原因來解決，並強調徹底解決之後才會正式展開試營運。

▲林佳龍上午接受《周玉蔻嗆新聞》專訪。（圖／翻攝自廣播直播頁面）

台鐵昨日通報，8771次（900型電車、花蓮=七堵試運轉）於南澳站3組集電弓異常，其中，第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形。為安全需要，台鐵也請電務處派電力維修車巡查花蓮=南澳間西正線電車線設備並回報。

台鐵局表示，目前已與製造商現代樂鐵積極會商查明中，查明後將儘速對外說明，俾利大眾了解。

▲最美區間車試車就故障。（圖／截自YouTube）

台鐵局表示，依據雙方採購契約規定，EMU900型電聯車抵臺後，須在臺鐵人員(含獨立驗證與認證 (IV&V)顧問)的見證下，於80天內累計完成60天之試運轉(含整備測試、性能測試及載重測試等)，因此每一列運交給臺鐵之車輛，除了在原廠需通過例行測試與出廠測試外，抵臺後還必須通過一定時間之試運轉測試，以確保列車符合相關合約之要求，本次試車也是交車後的重要工作項目之一。

本次列車試運轉期間發生集電弓受損之異常狀況，若後續查明係製造商之品質或製作工藝問題，本局將依照契約規範處理，要求廠商立即改善外，後續若有損及臺鐵設備部分，亦將一併求償。

台鐵局表示，新車試運轉測試就是為了確保列車正式上線運轉之行車安全，本局將進行最嚴格的把關，以維護新車品質與安全，符合契約要求。

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