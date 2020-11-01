安心旅遊補助截止！旅客自由行搶住宜花東　跟團玩澎湖最熱門

▲安心國旅補助10月底截止，估計將有1,725萬人次出遊，預計創造出新台幣635億元的觀光效益。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局7月起推出安心旅遊國旅補助，一路實施到10月底截止，這次帶動旅宿業正向循環，估計將有1,725萬人次出遊，預計創造出新台幣635億元的觀光效益。團體旅遊優惠補助方面，截至10月27日，已核定2,470家旅行社，共4萬2,282團，以澎湖縣最熱門；自由行部分，已補助約477.4萬間房，花蓮縣使用最熱烈。

總統蔡英文周五出席「2020台北國際旅展」開幕典禮，致詞時指出，在全民共同防疫下，台灣不只生活一切如常，也維持住國旅的觀光。這次國旅補助帶動了旅宿業的正向循環，總計將有1725萬人次出遊，預計創造出新台幣635億元的觀光效益。振興的力道，在餐飲業也明顯可見，今年8月的業績創下了史上同月的新高紀錄。

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▲國旅補助反應熱烈，是歷年幾次優惠中實施成效最好的一次。（圖／記者李宜秦攝）

事實上，安心國旅補助在台灣疫情解封後，提早至7月推出，由於國境嚴管，民眾無法出國，又搭上暑假出遊熱潮，這次使用補助的反應，相較過去幾次的國旅補助都還要熱烈。原定實施到10月底的補助，一度還面臨經費告急，預算從一開始規劃39億，在9/21前經費已用掉58億，延續到10月還缺19.2億。

根據觀光局公布的統計資料，截至10月27日，團體旅遊優惠已核定2,470家旅行社，共4萬2,282團；自由行住宿優惠已補助約477.4萬間房，住宿人數約1,193.7萬人次，另外，觀光遊樂業入園優惠使用人次184.2萬人。

▲澎湖跟團旅遊最熱門。（圖／記者賴文萱攝）

其中，團體旅遊部分，觀光局以住宿縣市來統計，前5大縣市為澎湖縣、花蓮縣、南投縣、金門縣、台東縣；自由行部分，則以花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市使用最為熱烈。

觀光局表示，這次安心旅遊補助同時配合振興三倍劵等加乘效果，帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效達到提升旅宿業住房率、引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標，觀光產業多對此政策表示肯定。

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