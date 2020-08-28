盧秀燕宣告中捷年底通車　台中捷運高鐵台中站入口意象揭幕

▲▼盧秀燕和柯文哲一起為台中捷運高鐵台中站入口意象揭幕。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕28日在台中捷運高鐵站接待台北市長柯文哲，以及協助中捷興建的北捷工程團隊，兩人聽取工程簡報後一起揭幕中捷、高鐵、台鐵三鐵共構的新門面，隨後並搭乘捷運搶先體驗舒適與便利性，宣示年底通車決心，盧說，10多年前和前市長胡志強努力爭取，如今又在她手上通車，可說是奇妙的機緣。

台中捷運高鐵台中站入口意象下午舉行揭幕典禮，盧秀燕和柯文哲兩人互相交換象徵捷運的紀念品，記錄重要一刻，揭幕後，三鐵共構的捷運入口意象呈現眼前，採「捷運車廂」為主題概念設計，並以台中吉祥物「石虎家族」和「歐米馬」迎賓，引導旅客來此轉乘捷運，隨後，盧、柯兩人刷卡進站，一同搭乘捷運到市政府站，了解捷運運行的各種狀況。

▲▼盧秀燕和柯文哲一起搭乘台中捷運。

柯文哲表示，台中捷運通車代表的是台中的軌道城市開始出現，整個都市計畫、都市面貌也會跟著改變，未來將是以交通為導向的都市計畫，工程已全數完工也完成初勘，目前已報請交通部辦理履勘，履勘完畢後就可以通車，而入口處又有台中的吉祥物石虎家族，因此未來將會是年輕人打卡的熱點。

盧秀燕說，年底即將通車的捷運，不但是中台灣的第一條，更是高雄以北、桃園以南的第一條捷運，所有民眾對於這條捷運可以說是望穿秋水，10多年前，她擔任立委時，和前市長胡志強一起爭取，當時還以為應該很快會完工，沒有想到當年爭取的建設，今天在她的手上完工通車，這是一個奇妙的機緣。

交通局表示，在台中、台北兩市通力合作下，8月7日完成初勘後，8月15日即依初勘委員意見完成8項改善事項，包括管線固定、軌道區環境整理、機房內防護措施、指標牌面準確度、電扶梯運作順暢度、號誌系統接地線設置改善、列車對講機通話穩定性、大慶站出口前人行道平整度，並在8月24日提報交通部申請履勘，未來通車後，不但開創台中捷運新生活，更帶動捷運周邊經濟和商業發展。

下午為中捷高鐵站入口意象揭幕人員還有台中副市長陳子敬、交通局長葉昭甫、中捷公司董事長林志盈、台北市副市長彭振聲、副市長蔡炳坤、北捷局長張澤雄，以及台中市議員黃健豪、吳瓊華、陳廷秀等人。

▲盧秀燕和柯文哲互贈禮物。

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