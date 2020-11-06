頂新和德力邀民眾做公益！味全龍啦啦隊長響應擔任一日志工

▲味全龍啦啦隊隊長KIKI琪琪響應公益擔任一日社福志工，盼望民眾可以看到社福團體困境。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，連帶影響到了社福團體人力、物資及善款的捐助，頂新和德文教基金會率先啟動疫情紓困方案，並發起「疫情相挺公益共好」活動，邀請中職味全龍啦啦隊隊長KIKI琪琪前往台北市大同發展中心，擔任「中華民國腦性麻痺協會」一日社福志工，期望透過實際行動呼籲民眾一同響應。

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▲味全龍啦啦隊隊長KIKI琪琪擔任一日社福志工，協助學員進行體適能訓練。

協助腦性麻痺以及身心障礙人士就醫、就學、就業、就養的「中華民國腦性麻痺協會」董事長卓碧金指出，面對這一次的疫情，協會也受到很大的波及，尤其在善款跟義工的人力資源上，面臨前所未有的缺口。感謝頂新和德文教基金會「疫情相挺公益紓困」專案的善款捐助，以及後續「公益共好」活動的募款活動以及志工活動的號召，讓協會的服務以及對學員們的服務能不受疫情而中斷。期待社會大眾能夠在這樣子的一個疫情裡面，多給身心障礙的朋友們照顧與關注。

▲味全龍啦啦隊隊長KIKI琪琪擔任一日社福志工，鼓勵學員完成課程。

家中有位腦性麻痺弟弟的KIKI琪琪，在疫情期間也想要為社福團體盡一份心力，因此到協會來擔任一日社福團體志工，體驗第一線社工人員的辛勞。在陪同學員進行日常課程及體適能訓練的同時，她也被這些天使們積極樂觀的態度所感動。

她哽咽的說，「身邊這位學員每次都最快完成訓練動作，結束後都會幫其它的學員加油，不管他們先天有什麼樣的缺陷或不方便的地方，他們還是用他們善良的心去幫助別人。」她也能藉此呼籲社會大眾，一同響應公益活動。

▲頂新和德文教基金會推出「公益共好包」 活動，力邀民眾一起做公益幫助社福團體。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡補充，根據調查，民眾面對疫情帶來的經濟危機，優先排除的項目，是善款支出。因此，基金會除了對公益團體捐助善款之外，更設立「疫情相挺」專區，讓民眾可以在平台上自由選擇捐助單位，只要捐款並在專區登記，就有機會抽到象徵愛與善的限量「公益共好包」。捐款滿3000元以上，就可以直接獲得「公益共好包組合」，內有基金會採購的公益團體義賣產品。期望透過這樣的加碼活動，喚起社會發揮愛心，鼓勵民眾慷慨解囊。為協助社福團體渡過疫情難關，頂新和德文教基金會啟動「疫情相挺」紓困專案，捐助物資與經費，為社福團體寒冬送暖。日前更匯集超過40家公益團體，設立「疫情相挺」捐款平台，加碼送出「公益共好包」，鼓勵民眾慷慨解囊。

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充以促成台灣共好爲志業，在疫情摧殘下的2020年陸續隔空送暖給超過40個慈善團體、共計逾5000萬元的善款，除了幫助這些公益團體的弱勢族群服務，不因疫情而中斷，他也希望藉此拋磚引玉，呼籲社會大眾能對社福團體以及弱勢者伸出援手。