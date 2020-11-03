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母吸毒入監不知兒學習障礙　公益團體課輔班陪讀發現數學天分

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▲▼母吸毒入監不知兒學習障礙　聯合勸募課輔班陪讀發現數學天分。（圖／聯合勸募提供）

▲聯合勸募近期推出「不斷愛，愛不斷」募款專案，呼籲民眾小額捐款。（圖／聯合勸募提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

廷廷（化名）媽媽因為吸毒入監，幼小的他直到念幼稚園大班，才被發現連顏色都認不出來，也不會拼音，無奈當時已錯過學習障礙的黃金治療期。照顧他的阿公阿嬤靠著政府補助和做手工過日子，甚至還需要寄錢給在監獄的廷廷媽媽。兩個老人家只希望孫子好好長大，不要再成為社會的負擔了。

所幸廷廷加入台南市私立母佑會社會福利慈善基金會課輔班後，透過志工一步步陪著他打基礎，耐心的鼓勵與教導，如今廷廷已經慢慢能閱讀、理解文字，也展現出他的數學能力，改善過去看不懂題目無法作答的情況，成績也逐漸從個位數進步到幾十分。

▲▼母吸毒入監不知兒學習障礙　聯合勸募課輔班陪讀發現數學天分。（圖／聯合勸募提供）

聯合勸募統計，課輔班每年平均約需投入1,144個小時，才能陪伴孩子穩定學習與成長，台南市私立母佑會社會福利慈善基金會社工侯詩媛就提到，課輔班其實最重要的是建立與家長的信任關係，才能真正了解這個家庭的困境所在，進而提供支持。

然而今年受到疫情影響，許多捐款中斷影響社福團體運作，許多努力幫助孩子不受原生家庭影響積極導回正軌的社會福利單位面臨斷炊，因此聯合勸募近期推出「不斷愛，愛不斷」募款專案，呼籲民眾小額捐款投入聯合勸募愛心定存，希望民眾共同發揮一己之力，超前部署讓更多美好發生，定期付出一點，就能讓百萬受助者的幸福。

月捐500元持續12個月或單筆捐款滿6,000元，即可獲得「SUPER 牛」加小方巾禮物組，邀請社會大眾來集滿愛心，不因疫情而間斷。

相關活動訊息請上聯合勸募：https://www.unitedway.org.tw/donate.aspx#3734a423-f31a-4cbf-b813-ae8fee85d590

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