「東森爸爸」王令麟獲華人公益節表揚　再添「華人公益大使」殊榮

▲暖心總裁王令麟以身作則做公益 榮獲「年度華人公益大使」。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲2020華人公益節今以華人公益大使殊榮表揚東森集團總裁王令麟，由東森新媒體副董事長馬詠睿(右1)代表受獎。（圖／記者謝婷婷攝）

記者林璟倩／台北報導

東森集團長期力行公益，善行遍及全台各角落，造福無數偏鄉及弱勢家庭，今(11/4)由中華工商經貿科技發展協會舉辦的第3屆「2020華人公益節」特別以華人公益大使美名，公開表揚東森集團總裁王令麟送愛不落人後的義行，為近期積極拓展事業版圖的東森集團再添殊榮。

▲東森新媒體副董事長馬詠睿代表王令麟總裁受獎，並感謝主辦單位對東森集團的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

長期深耕台灣拚經濟的東森集團，今年屢獲各界獎項肯定，不久前ETtoday新聞雲、東森自然美才剛拿下國家品牌玉山獎之傑出企業獎、人氣品牌獎等6項大獎，金峰獎之十大傑出企業等3獎項，東森自然美也在亞太BIO健康生技大獎獲3獎，橫掃各領域多項大獎，企業實力大受各界肯定，今再度獲得華人公益節肯定，令近期積極拓展事業版圖的東森集團再傳佳話，也讓更多人看見東森默默行善的愛與力量。

▲東森集團近期獲獎連連，不久前東森集團總裁王令麟（前排圖右）剛由副總統賴清德手中領取國家品牌玉山獎。（圖／資料照，下同）

▲東森集團總裁王令麟除了積極拓展事業版圖，也長期關注社會弱勢議題，送愛不落人後，更在偏鄉部落學童間有著「東森爸爸」的美名。

王令麟秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，過去透過東森慈善基金會幫助無數偏鄉家庭募集需要的物資，從球鞋、外套、樂器到學校電腦等號召東森購物會員一同響應，並常年提供偏鄉兒童愛的早餐補足晨間學習滿滿的元氣，還會親自走訪偏鄉探視受助學童，為孩子們加油打氣，零距離互動因而獲得「東森爸爸」的封號，而王令麟始終對外謙稱這些榮耀必須與東森會員們共享。

▲「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟經常走訪偏鄉部落。

此外，王令麟向來鼓勵年輕人勇敢追夢，不僅常年提撥獎助學金幫助旅外國手，近年更斥資破億預算打造國內罕見的大型選秀節目「聲林之王」給予年輕人表演舞台，也因此獲得第54屆金鐘獎肯定頒發最佳綜藝節目獎。除了關懷國家未來的主人翁向下扎根，近年也將公益觸角拓展至關懷銀髮族健康並捐長照車等，今年新冠肺炎疫情期間，東森集團更扮演領頭羊的角色，善盡企業社會責任捐款社會福利團體，為聖嘉民啟智中心、弘道老人基金會等雪中送炭，並協助愛盲基金會登購物台義賣大掀電視購物界創舉。

▲王令麟以「別人做生意，東森做公益」推動東森農場挺小農不遺餘力，陸續邀請到全台11縣市首長到東森購物開賣。

王令麟始終堅持「別人做生意，東森做公益」的理念，在疫情之初關注「台灣隊長」需求向醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物。同時在疫情初期考量農產品外銷受阻，東森率先配合農委會銷售農漁產，至今幫助11個縣市首長到東森購物促銷農產品幫助小農度過疫情難關，後續再推動東森農場作為疫後經濟復興推手不遺餘力。王令麟始終認為，「企業的力量有限、社會的力量無限」，希望透過東森集團拋磚引玉，集結媒體、社群及銷售平台的力量，讓更多人一起發揮愛心，幫助需要幫助的人，為台灣創造善的循環。