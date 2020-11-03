▲對抗病魔不忘公益，中風漫畫家贈書倡環保。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

環保公益漫畫家黃志湧雖然中風，導致半身行動不便，但他仍不忘公益，特別贈送100冊自己創作的「世界第一本聯合國環保報告知識漫畫—張小右的地球大冒險」給新北市立圖書館，希望透過輕鬆有趣的漫畫，讓孩子了解地球面臨的環境危機，從小養成環保觀念。

長年推動環保的漫畫家黃志湧，從事環保公益20餘年，並在2010年發起「一億本漫畫．一億個希望」免費送一億本環保漫畫給一億個小學生的環保公益行動。3日特別捐贈100本「世界第一本聯合國環保報告知識漫畫—張小右的地球大冒險」給新北市立圖書館，由新北市立圖書館王錦華館長代表受贈。黃志湧表示，響應環保不分年齡，希望透過孩子最喜歡的漫畫書，從小建立環保習慣，從生活中開始愛地球。

新北市立圖書館表示，「張小右的地球大冒險」為環保漫畫家黃志湧為了培養孩子的環保意識，特別取材聯合國環境保護報告書，改編成漫畫，希望透過孩子喜歡的漫畫的形式，告訴孩子全球暖化、天然資源枯竭、動植物瀕臨絕種等地球正面臨的環境危機，讓環保行動從小做起。

黃志湧先生為亞太漫畫協會創會理事長，不僅致力於漫畫文化推廣，更長期投入環保公益活動不遺餘力，即使前年因中風導致半身癱瘓，一度無法言語跟行動，但他仍用他最愛的漫畫紀錄，並持續為環保公益奔走，更計畫舉辦100場公益講座。

3日的贈書儀式，新北市立圖書館王錦華館長也特別回贈感謝狀，感謝黃志湧先生重視圖書館在閱讀教育的重要角色，透過漫畫讓環保教育向下扎根，在孩子們心中種下希望的種子，一起讓地球環境變得更好。

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