無障礙生活節體會身障處境　身障者畫出心中夢想

▲寰宇家庭企業贊助讓愛飛翔活動進入第4年，捐贈30組迪士尼美語教材給偏鄉的孩童。

圖、文／迪士尼美語提供

台灣身障人口總數連年成長，據衛福部統計到109年已邁入119萬人大關，平均每20人當中就有一人。長期服務身障弱勢族群的伊甸基金會，週末假期在台南市吳園藝文中心舉辦第七屆無障礙生活節，活動除了邀請身障者同樂、展出畫作，讓人看見他們的心聲之外，更希望讓非身障人士體會身障者生活面臨的挑戰，因此設計許多闖關遊戲，現場互動性十足。

為了讓參與者體會身障者生活的艱難，遊戲關卡都設計了一些身體上的阻礙，例如民眾須在手部套上重力套袋玩拋球九宮格，感受被重物牽絆使不出力的感覺，就像身障者做每一個小動作都很艱難。現場還有注重0～6歲學齡前孩童教育的迪士尼美語世界所設立的體會聽障者生活的關卡，讓參與者在沒有看到單字名稱前，透過工作人員嘴型、手勢、肢體的暗示，看能否猜出單字名稱，理解聲障人士面臨的溝通障礙。

迪士尼美語世界教材所屬公司寰宇家庭企業副總裁 Thomas Hayton特地南下台南參與這次無障礙生活節，並捐贈30組旗下美語教材給偏鄉的孩童。伊甸也表揚寰宇家庭以及在地企業台南富信大飯店、成大會館等，感謝企業幫助每一位身障者。