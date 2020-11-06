雲林二崙季節限定「國民美食」　86歲阿祖烤玉米飄香偏村60年

▲林華標阿公說，玉米要烤得能入味、又有香Q口感，除了火侯掌控，最重要的是玉米夠新鮮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新鮮的玉米加上鹹甜的醬汁，經炭火熱烘慢熟Ｑ彈口感，正是國民美食「烤玉米」的精華，86歲的林華標以自己研發的獨門醬汁在雲林縣小村落賣著烤玉米，一賣就是一甲子，民眾想吃是得看季節的，林華標阿公說，鄉下不比都市，一年四季都有人買，挑選玉米最好吃的季節搭上獨門醬吃更堪稱「絕配美味」。

今年86歲的林華標阿公從25歲開始賣烤玉米，想不到一賣就60個年頭。每天下午2點開始營業，除了賣烤玉米外，還賣傳統口味的烤香腸，每年從中秋節過後開始賣，然後到隔年清明節休息，一年只賣8個月可謂是「季節限定」，阿公說，冬天的玉米不硬、質Ｑ，最適合用烤的。

▲位於二崙鄉大華村的村落中，路旁一輛不起眼的三輪車上遠遠看見香煙裊裊，就知道林華標阿公準備開賣了。（圖／記者蔡佩旻攝）

位於二崙鄉大華村的村落中，路旁一輛不起眼的三輪車上遠遠看見香煙裊裊，就知道林華標阿公準備開賣了，每日賣的玉米都是林華標親自採買清晨所採收的新鮮貨，每日準備2、30斤賣完或到天黑為止，玉米在炭火上邊轉動邊涮上層層醬汁，金黃微焦的外皮加上醬汁香氣誘人，藏在偏村裡真的是只有老饕才知道好口味。

林華標阿公得意地說，獨門醬汁完全是自己研發的，想著哪種味道可以搭配，就加進去試試看，林華標透露，醬汁除了以沙茶、肉桂及10種中藥材調製還用了梅子粉提味，重要的秘訣更在於比例及熬煮時間的掌握，這就得靠經驗，說不來。村里人口外移，不少人在假日都會特地回來購買，嚐嚐心目中家鄉的古早味。

▲香甜的玉米加上鹹鹹辣辣的醬汁，經炭火熱烘慢熟型成Ｑ彈口感，正是國民美食「烤玉米」的精華。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林華標阿公說，玉米要烤得能入味、又有香Q口感，除了火侯掌控，最重要的是玉米夠新鮮，只要放置隔日或是進口冷藏過，玉米粒水分都會流失，香甜鮮嫩度就降低，新鮮的玉米烤起來飽滿度會比較高。而烤玉米的木炭硬度要夠，不僅火候較好控制，燃燒時產生的炭煙及灰渣較少，才不會有炭焦味。

▲林華標透露，醬汁除了以沙茶、肉桂及10種中藥材調製還用了梅子粉提味，重要的秘訣更在於比例及熬煮時間的掌握。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

顧客劉小姐開了十分鐘的車，專程前來購買5支烤玉米，她說，不久前搬到附近，聽說這裡有非常好吃的烤玉米，卻真的一試成主顧，每週一定來買1-2次，劉小姐說，這裡的烤玉米不同一般下水煮過，而是從生的慢慢烤熟，玉米甜汁鎖在裡頭，要開搭配醬汁美味到難以用言語形容。

▲每日賣的玉米都是林華標親自採買清晨所採收的新鮮貨，每日準備2、30斤賣完或到天黑為止。（圖／記者蔡佩旻攝）



►想要養出少女肌就靠這瓶



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林9歲女童暗夜孤坐校外 低頭發抖惹人憐...警越問越心酸

►雲林小五女童伴父賣碗粿養家 曾遭棄單300碗！送不完倒掉超心酸

►雲林林內進雄宮廟埕立冬大放送 300斤藥燉排骨周六讓鄉親食補

►台中大庄媽依古香路北港刈火 4日駐駕西螺福興宮7日回鑾

►雙11搶好康！雲林旅宿業下殺3折...自推安心旅遊1111元快閃入住