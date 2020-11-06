史上首宗！偷拍女法官LINE訊息檢舉婚外情　男法官妨害秘密起訴

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院今年6月間傳出曾姓女法官控告蔡姓男法官涉嫌妨害秘密罪嫌，桃園地檢署搜索蔡姓法官辦公室震驚司法界，桃檢查出，蔡姓男法官今年發現有某男子傳Line給曾姓女法官，並稱為「老婆」因此懷疑可能也婚外情，遂以手機偷拍對話紀錄還向院長檢舉，但事後才獲悉曾女已無婚姻並非婚外情，曾女後來提告蔡妨害秘密罪嫌，桃檢6日偵結依妨害秘密罪嫌將蔡姓男法官起訴，另案誣告部分則以不起訴處分。

▲桃園地院蔡姓男法官懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竊錄其電腦對話紀錄挨告，桃檢6日偵結提起公訴，誣告部分則不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃檢今年6月20日向地院聲請搜索票到地院搜索，針對蔡姓男法官辦公室、電腦等相關設施搜索，在院方人員陪同目下引發桃園司法界矚目，因蔡、曾2人都在同一辦公室，引發外界猜想，但曾女堅持提告，才讓本案曝光，地院事後將蔡姓男法官評鑑委員會調查懲處。

桃檢調查，蔡姓男法官與曾姓女法官曾在同一個辦公室，因蔡男曾介紹1名男姓友人給曾女認識，但不知2人後來是否有交往，今年5月25日下午2時許，蔡男獨自在辦公室時，發現曾女電腦跳出LINE視窗，還是該男子傳送訊息，還稱曾女為「老婆」，蔡男認為2人均各自有配偶之人極為震驚，因此以手機偷拍2人Line對話內容，當晚還告知桃園地院院長邱瑞祥。

桃檢指出，邱院長獲悉後曾約談曾女，並提出2人對話內容訊息，曾女才驚覺對話遭偷拍，但也明白告知邱院長目前已無婚姻關係，與該男子非屬婚外情，曾女為追查偷拍者，遂悄悄在辦公室電腦架設微形攝影機，果然在6月17日下午4時許，再度拍到蔡男再度偷拍其電腦訊息，因此對蔡提告妨害秘密。

▲桃園地院蔡姓男法官懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竊錄其電腦對話紀錄挨告，圖為其在明志科大專題演講時檔案照片。（圖／翻攝自明志科大官網）

蔡姓法官在偵訊時坦承兩度拿手機偷拍曾女電腦對話，曾女亦提出微型攝影機拍攝畫面佐證。桃檢認為，蔡男已觸犯妨害秘密罪，所犯2罪，犯意個別、行為互疏，應分論併罰，蔡涉嫌誣告罪部分則以無犯意不起訴處分。

桃園地院法官自律委員會討論後做成決議，「建議院長以所屬法院名義請求法官評鑑委員會對蔡姓男法官進行個案評鑑，倘日後如發現新事實時，亦將決議內容併送法官評鑑委員會評鑑」，2位當事人6日獲知本案遭桃檢起訴後均表示不願回應，桃園地院則說，目前本案尚未送達本院，未來是否移審將視由當事人是否提出申請或由高院裁定。

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