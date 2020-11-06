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碗粿父女守信虧本賣！「海線一哥」顏清標霸氣買下160碗：我全包

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記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林一對賣碗粿的林姓父女，因11歲女兒在粉專公告將「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」誤植為「買碗粿就送蘿蔔糕」，貼文一出後引起顧客搶訂，林父獲悉後毅然決然決定虧本照賣，就是要女兒學習「誠信」的重要。碗粿父女一事傳到大甲鎮瀾宮後，董事長顏清標尋線聯繫上林父，霸氣表示「有多少我全包」，並於6日下午派人前往雲林領取，林父獲悉後相當感激。

▲碗粿爸爸林先生約50多歲，向岳母學習傳統碗粿製作，用感恩的心將攤位取名《陳媽媽》，平常在家備料邊照顧太太，周末假日就帶著女兒四處擺攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲碗粿父女足跡踏遍新竹、斗南、彰化等地，每逢假日都能見到父女倆辛苦擺攤的身影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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據了解，林父一家住在雲林斗六，家境並不富裕，林母因跌倒導致腦幹出血需長期休養、小兒子又發展遲緩，林父只好趁著假日帶著年僅11歲的女兒推車活動式攤車賣碗粿貼補家用，微薄的收入僅可勉力支持一家五口的開銷；日前林父為了促銷，決定推出優惠「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」，並交由女兒透過臉書粉專公告，不料女兒卻誤植為「買碗粿就送蘿蔔糕」，導致林父每賣一碗30元的碗粿，就得送出要價100元的蘿蔔糕；但對於女兒的錯誤，林父仍無怨無悔，決定忍痛虧本賠售，就為了教導女兒「誠信」的重要。

▲碗粿爸爸林先生約50多歲，向岳母學習傳統碗粿製作，用感恩的心將攤位取名《陳媽媽》，平常在家備料邊照顧太太，周末假日就帶著女兒四處擺攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲誤植的活動訊息「買碗粿送一條蘿蔔糕」曝光後，引起顧客搶訂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

碗粿父女的故事登上新聞版面後，「海線一哥」顏清標深受感動，決定大手筆買下碗粿，6日一早就致電林父下訂，霸氣直呼「做多少我就買多少！」林父接到電話後也相當感激，但表示因要照顧太太、且今天還有育幼院、老人安養院訂購的緣故，因此即便趕工也只能做出約160碗。顏清標得知後，也當面告知「沒有關係」，並表示「有多的再賣我就好」，並約好6日下午派人專程前往雲林斗南交流道取貨。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長、台中「海線一哥」顏清標得知碗粿父女一事後，今早致電林父，豪氣買下160碗碗粿。（圖／記者李毓康攝）

年約50歲的林父說，原本家中擺攤賣鹹酥雞，但自從太太生病休養後，迫不得已只好結束營業，轉向岳母學習傳統碗粿製作，並以感恩的心將攤位取名為「陳媽媽碗粿」，平時在家一邊備料、一邊照顧太太生活起居，周末假日就推著攤車、帶著11歲的女兒及發展遲緩的小兒子出門賣碗粿，而女兒雖然年紀小，但已經相當懂事，在攤位上一面當起弟弟的臨時保母，一面還忙著照顧生意，父女3人的足跡也遍布新竹、斗南、彰化等地。

林父表示，不論是碗粿、蘿蔔糕或芋頭糕，製作上全遵循傳統工序，一律採純米浸泡、研磨、蒸煮，帶出食材的原始風味，雖然生意不好做又辛苦，且先前還曾遭遇惡意棄單，但林父仍由衷感激每位客人們的照顧與捧場，讓他能夠得以支撐家計、照顧一家人的生活；對於顏清標豪氣下訂，林父也說，「他真的很熱心要幫我們，真的很謝謝他！」

顏清標稍早也透過電話表示，看到新聞報導的當下，想要給小朋友一點鼓勵，因此才會親自致電向林父購買碗粿，原本今天下午要親自南下取貨，但因臨時有事走不開，只好由青年軍團長黃世豪代為前往，「我是說有多少就買多少，原本想要買300個，但林媽媽身體不舒服，這也沒關係啦，改天可以再買啊！之後我也會再找時間親自去！」

▼林父與妻子今在家中忙著分裝碗粿，稍晚將由顏清標派人南下前往斗南交流道取貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林碗粿父女守信虧本賣！「海線一哥」顏清標霸氣買下160碗：下午去拿。（圖／記者蔡佩旻攝）

▼林父的碗粿遵循傳統工序，帶出食材的原始風味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲碗粿爸爸林先生約50多歲，向岳母學習傳統碗粿製作，用感恩的心將攤位取名《陳媽媽》，平常在家備料邊照顧太太，周末假日就帶著女兒四處擺攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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