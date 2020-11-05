雲林小五女童伴父賣碗粿養家　曾遭棄單300碗！送不完倒掉超心酸

▲碗粿爸爸林先生約50多歲，向岳母學習傳統碗粿製作，用感恩的心將攤位取名《陳媽媽》，平常在家備料邊照顧太太，周末假日就帶著11歲女兒四處擺攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一對賣碗粿的林姓父女，不定時出沒新竹、彰化、雲林擺攤，某日11歲的女兒欲在粉專上公告「買10碗粿就送1條蘿蔔糕」誤植「買碗粿就送蘿蔔糕」，貼文一出造成顧客搶訂。碗粿爸爸毅然決然「實現諾言」虧本照賣，要讓跟著擺攤學習做生意的女兒學到「誠信」。但其實這家人生活不易，五口就靠這「碗粿攤」度日。

雲林縣斗六的碗粿爸爸一家經濟狀況不好，太太生病、小兒子發展遲緩，父女倆趁著假日推著活動式攤子賣碗粿，來支撐一家五口的經濟家用；發現女兒發出錯誤貼文，更是寧用虧本來教育女兒的品格，更是難能可貴，一碗30元的碗粿送一條100元的蘿蔔糕。

據了解，碗粿爸爸林先生約50多歲，以前賣鹹酥雞但擺攤時間長無法兼顧生意與家庭，太太原本在大賣場專櫃賣衣服卻因跌倒腦幹出血在家休養，再三思慮後便結束鹹酥雞營業，向岳母學習傳統碗粿製作，用感恩的心將攤位取名《陳媽媽碗粿》，平常在家備料邊照顧太太，周末假日就帶著女兒四處擺攤。

▲碗粿爸爸說，「二姊（二女兒）就像小媽一樣！」孩子的懂事，就是他打拼的動力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林先生肯吃苦又耐勞，在家休養的太太無法照顧發展遲緩的兒子，便由林先生帶在身邊擺攤，11歲就讀小學五年級的女兒就這樣，一面當弟弟的臨時保母，一面幫忙招呼生意，周末假日可以在新竹、斗南、彰化地區看見三人的擺攤身影。碗粿爸爸說，「二姊（二女兒）就像小媽一樣！」孩子的懂事，就是他打拼的動力。

碗粿爸爸表示，賣碗粿小本生意遇到最大的問題，其實是顧客會透過私訊下單，但常常就是「忘記取貨」，雖能理解有些人確實不是故意的，所以一直都沒有再多說什麼，只是改變作法看能不能減少損失。遇上零星棄單，只能將不耐久放的碗粿趕緊分送給育幼院或是鄰里老人家吃。

製作上，不管是碗粿還是蘿蔔糕、芋頭糕一律採用純米浸泡、研磨、蒸煮的傳統工序，蘿蔔糕更簡單只有濃郁的食材本身所帶來的原始風味。碗粿爸爸說，曾經一次遇到大量棄單將近300碗，就真的是「白忙一場」，沒分送完的後來就只能倒掉，雖然生意不好做，但碗粿爸心存感激客人們的照顧與捧場，得以有微薄收入來照顧一家人的生活。《陳媽媽碗粿粉絲團：https://www.facebook.com/groups/325214951980095》

▲《陳媽媽碗粿》不管是碗粿還是蘿蔔糕、芋頭糕一律採用純米浸泡、研磨、蒸煮的傳統工序，蘿蔔糕更簡單只有濃郁的食材本身所帶來的原始風味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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