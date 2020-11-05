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社會 社會焦點 保障人權

雲林9歲女童暗夜孤坐校外　低頭發抖惹人憐...警越問越心酸

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記者蔡佩旻／雲林報導

臺西警分局麥寮分駐三名警員昨（4日）執行夜間巡邏勤務，於晚間19時行經校園周邊暗巷時赫然發現一名9歲女童拖著書包蹲坐路旁，警員隨即下車關切，經詢問，女童表示原本放學後要等媽媽來接送，等到近七點都未見人影且身上也沒錢買晚餐，警員隨即將女童帶回安置，細心詢問後發現是困境家庭。

▲臺西警分局麥寮分駐三名警員昨夜執行夜間巡邏勤務，於校園周邊暗巷時赫然發現一名9歲女童拖著書包蹲坐路旁，將女童帶回安置，一問才發現竟是困境家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺西警分局麥寮分駐三名警員昨夜執行夜間巡邏勤務，於校園周邊暗巷時赫然發現一名9歲女童拖著書包蹲坐路旁，將女童帶回安置，一問發現是困境家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨夜臺西分局麥寮分駐警員林斈諭、陳豐鑫、羅智遠執行18至20時巡邏勤務見女童在冷冽北風咆哮的冬日裡僅著微薄衣物，身體瑟抖頭低著望向地板，模樣甚是惹人憐。女童向警方表示，平時媽媽會來接回家，但不知為何都不見人影，不敢亂跑守在原地。警聽聞後，隨即帶女童返回駐地，聯繫家屬的同時員警先行買晚餐讓女童充飢。

警員與女童共進晚餐對其詢問家況，女童表示家中還有兩個哥哥也連絡不上，警員心一驚，火速前往家中查看，卻只見女童十一歲的二哥在家，而另一個就讀國中的大哥不見人影。警方隨即以電話聯繫國中校方協助找尋，在教官協助下前往女童祖父家中找到就讀國中的大哥，慶幸只是虛驚一場。

▲臺西警分局麥寮分駐三名警員昨夜執行夜間巡邏勤務，於校園周邊暗巷時赫然發現一名9歲女童拖著書包蹲坐路旁，將女童帶回安置，一問才發現竟是困境家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方隨即帶女童返回駐地，聯繫家屬的同時員警先行買晚餐讓女童充飢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員在與女童祖父言語攀談中，得知女童家中經濟貧困，父母均在外地工作，每日返家時間不固定，最小的妹妹不知道媽媽今天加班未能趕回接送，便待在學校等待，其他大哥、二哥年紀稍長，等不到父母接送就自己走回家中了，祖父在警方離開之際，仍緊握著員警的手，感謝警方即時聯繫找到孫女，警方亦針對女童家中狀況協助聯繫辦理急難救助，舒緩家庭困境。

臺西警分局長張文峰表示，於上、下學時段，已針對校園周邊複雜出入口及較危險路段，持續實施守望、巡邏勤務，協助學生通行安全外，並對在校外逗留或落單學生加以關懷留意，本分局已前往轄內各級學校與校方人員聯繫，建立聯繫窗口，並清查各校監視錄影器，了解數量是否足夠及堪用，協助轄內各級學校安全環境檢測評估並同時針對校園周邊加強巡邏密度，提高見警率，此次能火速尋回三名孩童，除了執勤員警落實校園安全巡邏勤務外，先前建立的即時聯繫管道更是功不可沒。

▲臺西警分局麥寮分駐三名警員昨夜執行夜間巡邏勤務，於校園周邊暗巷時赫然發現一名9歲女童拖著書包蹲坐路旁，將女童帶回安置，一問才發現竟是困境家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方前往女童家中查看，只見11歲的二哥在家，讀國中的大哥不見人影，隨即聯繫國中校方協助找尋，在教官協助下前往女童祖父家中找到就讀國中的大哥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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