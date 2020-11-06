拜登差6票當選...美選計票卻慢吞吞！龜速開票3原因曝光

▲選民提前前往投票所投票。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國3日舉行總統大選後開票速度緩慢，讓美國和全世界都焦急難耐，每回更新票數又都以令人痛苦的龜速進行，且每次僅幾千票入帳，究竟為何如此耗時？

法新社報導，喬治亞州選務人員史特林（Gabriel Sterling）表示：「快當然好，我們喜歡快，但我們更講求精確。」

●疫情帶動郵寄投票

害怕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散的擔憂，促使許多人首度採取郵寄投票方式。

部分州收到排山倒海而來的郵寄選票，在逾1億5000萬張選票中，預料將有逾7000萬張選票為郵寄選票。

要在這麼短的時間內消化如此海量的郵寄選票，產生不少麻煩。

選務人員需要新式選票票紙、新的處理機器和更多空間、桌椅與人力。

受到人力與機器減縮影響的美國郵政服務，也是此次開票緩慢的瓶頸之一。

●信封與簽名



處理郵寄選票的過程相當繁重。許多州的郵寄選票必須經過機器認證選民在外信封的親筆簽名與資料庫中檔案一致。

在選舉日後寄達的選票也必須檢查郵戳，以確保選票是在期限內寄出。以往，郵局不一定會為信封蓋上郵戳。

許多地方有機器可以負責處理初步工作，但機器退回的選票數量相當高，必須另外經由人工檢視。

●法律與技術障礙



許多其他問題也拖慢計票速度。南卡羅來納州有一郡出現印刷錯誤，導致機器無法讀票，只得透過人工方式檢視1萬4600張選票。

而且，每張選票上的候選人不僅只有總統與副總統候選人，還有國會、州、地方政府、警察首長、法官，甚至法醫候選人需要選取。

匹茲堡（Pittsburgh）所在的賓州阿勒格尼郡（Allegheny County）約3萬張選票有問題，必須暫停人工計票。

川普陣營和共和黨也在幾個州尋求暫停計票、重新驗票，並在數州法院興訟，尋求法院判決選票無效，企圖拖慢開票速度，以期情勢轉為對他們有利。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢