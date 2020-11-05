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台中大庄媽依古香路北港刮火　4日駐駕西螺福興宮7日回鑾

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▲台中浩天宮大庄媽，昨日晚間在隨香客及西螺信眾簇擁下進入西螺鎮，並駐駕於西螺福興宮，晚間大批信徒前往朝拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台中浩天宮大庄媽，昨日晚間在隨香客及西螺信眾簇擁下進入西螺鎮，並駐駕於西螺福興宮，晚間大批信徒前往朝拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中浩天宮大庄媽今年再續百年古香路，於11月1日起駕展開七天六夜前往雲林北港朝天宮的徒步進香活動，4日清晨刮火後始返程，晚間在隨香客及西螺信眾簇擁下進入西螺鎮，並駐駕於西螺福興宮，晚間大批信徒前往朝拜。

浩天宮歷史悠久，距今約有300年歷史，為中部海線三大媽祖廟之一，浩天宮今年首次恢復百年前徒步進香活動，希望藉此承先啟後傳承信仰文化。

進香活動「大庄媽北港進香回鑾跑大轎」已有百年歷史，於於2016年編列為臺中市無形文化資產，今年再續百年古香路，前往北港朝天宮刮火後踏上歸途，昨晚回程首站駐駕西螺福興宮，預11月7日返抵浩天宮，完成7天6夜的進香行程。

台中浩天宮重建主委王經綻指出，今日來到西螺福興宮太平媽祖廟，進入西螺受到西螺鄉親熱情對大庄媽歡迎，這次活動主要是恢復百年前古香路徒步進香的傳統，百餘年前即與西螺福興宮保持友誼，歡迎西螺鄉親時常前往大庄浩天宮，將熱情招待。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，台中大庄浩天宮恢復百年徒步進香今年是第2年，感謝多年前發星公前往受到大庄媽委員會熱烈歡迎招待，今日大庄媽祖能來到西螺巡安遶境賜福深感榮幸，希望百年老鄉路持續延續，發揚媽祖慈悲大愛。

▲台中浩天宮大庄媽，昨日晚間在隨香客及西螺信眾簇擁下進入西螺鎮，並駐駕於西螺福興宮，晚間大批信徒前往朝拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台中浩天宮大庄媽，昨日晚間在隨香客及西螺信眾簇擁下進入西螺鎮，並駐駕於西螺福興宮，晚間大批信徒前往朝拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

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