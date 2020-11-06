鄰居大媽變訐譙龍！「看妳的臉我連昨喝的豆漿都吐」連罵25天　

▲高雄一名郝姓大媽因與周姓婦人。（圖／達志／示意圖）

高雄郝姓婦人與周姓女鄰居常起口角，去年底開始在住家前以極為難聽言語辱罵周女「看妳的臉我連昨天喝的豆漿都吐出來」、「全家都不像人」、「嘴巴那麼大，下面的X巴更大孔」等，周女覺得遭羞辱忍無可忍決定錄音蒐證提告，橋頭地院按郝婦開罵日期計算，1日1罪，判她犯公然侮辱25罪，應執行罰金8萬元。

判決指出，郝婦去年12月1日中午起到今年6月8日，見到周女就像機關槍般不斷開砲，不堪入耳的言語包括「妳要檢討喔，絕子絕孫得一乾二淨，邊緣人」；「沒人要X妳，我和客兄互X，妳想要嗎？去X牆角啦」、「你們全家都得癌症，全家死光光」、「瘋女人沒人X癢得發瘋」、「出來，出來，給鬼X的女人，你給我出來」，種種言語令周女不堪其擾，拿錄音以及照片舉證提告，郝姓大媽坦承犯行。

橋頭地院認為，兩人彼此間因細故糾紛，郝姓婦人竟以不理性方式解決彼此間爭端，以如上極為齷齪或輕蔑的羞辱性言語侮辱周女，足以貶損周女的人格及社會地位，導致周女精神上痛苦，顯見郝姓婦人欠缺尊重他人的觀念，又加上郝姓婦人為連續犯，每天開罵，總共罵了25回，1日1罪，因此依25個公然侮辱罪，各判罰金1000元至9000元不等，總計應執行罰金8萬元。可上訴。

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