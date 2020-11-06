TutorABC告200業者侵權！空中美語老闆批「訟棍」　因這理由無罪

▲空中美語老闆胥宏達表示，「Tutor」是家教的意思，「TutorABC」拿這告了近200家文教業者侵權，實在沒道理。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

「TutorABC」來台註冊商標後，對在商標中有「Tutor」字樣的近200家文教業者提告，獲一面倒勝訴；「空中美語」負責人胥宏達於2019年3月間，開記者會批中資公司「TutorABC」是「訟棍」，挨告妨害名譽，但北院6日判胥宏達無罪。

「TutorABC」律師於審理中表示，胥宏達在記者會上，批評公司是「訟棍」，又以「濫訴、恣意興訟、欺壓」等語攻擊，已損及「TutorABC」名譽，且「TutorABC」註冊商標後大力宣傳，提告商標容易混淆的其他業者，是正當行使權利。

胥宏達委任律師認為，胥宏達在2019年3月的記者會，以自身及同業挨告的經歷評論，沒有妨害名譽的犯意，且在「TutorABC」之前，就已有許多文教業者，使用「Tutor」字樣做商標，「Tutor」一字更是通用英文單字，根本不能限定個人或單一公司使用，不料智慧財產法院，竟一面倒判決其他業者侵權，胥宏達只是因應這個狀況批評。

胥宏達表示，現在「訟棍」的解釋，已轉變為「喜歡提告」的意涵，他指「TutorABC」是訟棍，只是客觀評論，至於提到「助紂為虐」，則是希望政府及法院，別替中資的「TutorABC」在台打壓業者，評論對象不是「TutorABC」，所做的評論也都是根據事實，沒有妨害名譽的犯意。

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