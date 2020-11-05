向鄰居催討30萬賠償金不成　母子竟聯手69刀殺了他

▲台南山區蔡姓母子聯手殺害鄰居，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南市六甲山區的蔡姓母子，疑似與鄰居湯姓男子長期不睦，先前蔡母還遭湯男毆傷，起訴後30萬元和解。而蔡姓母子去年向湯男催討賠償金，雙方一言不合拔刀相向，湯男遭蔡姓母子聯手砍殺69刀，當場死亡。案經法院審理，將蔡母依正當防衛規定減刑，二審判刑6年，兒子判刑11年。案經上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2015年10月間，蔡姓母子（母69歲、子45歲）因與湯男（案發時62歲）長期不睦，雙方在2011年間發生衝突，蔡母遭湯男毆傷。母子提出訴訟，最後湯男在法庭上願意以30萬元和解，但卻未提出任何賠償。案發當天下午，母子在偏遠山區工作時，遇到湯男，隨即出聲催討。

湯男不但不賠償，還惡言相向，雙方最後拔刀相向，互相砍殺。最後湯男遭當場砍死，蔡子則身受重傷，蔡母趕緊報警，由於地處偏遠山區的產業道路，救護車到場時，蔡母雖身受刀傷，還騎機車引導救護車前往，然後才倒地接受救治。案經檢警調查後，認為死者身中69刀，死狀悽慘，因此依照殺人罪嫌，對蔡姓母子提起公訴。

法院審理時，認為蔡姓母子因湯男先持柴刀攻擊才反擊，情堪憫恕，又均符合自首減刑要件，因此分別輕判1年10月、6年。案經上訴，二審台南高分院審理後，認定2人均觸犯殺人罪，考量2人造成死者69處傷口，手段實屬殘忍，並使家屬悲痛莫名，犯罪所生損害巨大。且蔡母犯後對於相關細節，不僅始終未清楚說明，且所述不一；蔡子雖初於警詢曾坦承持刀砍擊，然嗣後均矢口否認犯行，且所述情節不一，犯後態度均非良好。

另外自首部分，台南高分院認為2人均不符合自首減刑要件，但蔡母當時乃因先受湯男持柴刀攻擊，才予以反擊，屬於正當防衛，只是防衛行為過當，最後提高為殺人犯意，仍可依照正當防衛規定減刑。最後二審將蔡母判刑6年、蔡子判刑11年。案經上訴第三審，最高法院5日駁回上訴定讞。