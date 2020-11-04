萬華男燒衣釀火災害鄰居命危　住戶曝：他早上獨自站在頂樓

▲1名男子想不開在住家燒衣服，沒想到卻害到鄰居喪命，住戶說早上才看他獨自跑到頂樓。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市萬華1處民宅中午發生火警，現場火光竄出，警消到場緊急疏散20多人，其中1名住戶被救出時命危，送醫搶救後恢復呼吸心跳，事後1名男子主動到派出所投案，聲稱因心情不好想自殺，才會燒衣服輕生，大樓住戶表示「當天早上他就一個人站在頂樓」。

警方發現，環河南路三段1處民宅3日中午發生火警，警消現場疏散20多名住戶，但其中1名85歲的黃姓住戶搶救出來時已經沒有呼吸心跳，送往台大醫院搶救後目前已經恢復生命跡象。

▲男子心情不好在家燒衣服輕生，害鄰居命危，沒想到早上才自己跑上頂樓被勸下。（圖／記者黃彥傑攝）

事後該棟大樓8樓的69歲林姓住戶到派出所投案，表示自己心情不好，所以才會拿出打火機燒衣櫃裡的衣服企圖輕生，但因受不了濃煙嗆鼻，所以才逃了出來，但沒想到卻害到同層樓的黃姓鄰居遭殃，林男訊後被依公共危險罪送辦。

嫌犯家屬表示，哥哥從前愛賭博，但因身體疾病問題，已經2年多沒有賭博了，身體非常虛弱躺在床上都不能動，可能因心情不佳想輕生，所以才拿打火機燒衣服釀災。

大樓住戶則表示，火警發生前，曾經發現林姓男子獨自走上頂樓，住戶懷疑不對勁，才緊急衝上樓將林男勸下，但沒想到林男返家後反而燒衣引火，造成鄰居重傷，目前仍在加護病房觀察。

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