閃電暴風圈中午前觸陸！3區防豪雨　路徑「不規則變化」恐更北偏

▲颱風閃電路徑。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到輕度颱風「閃電」影響，中央氣象局表示，今日花東、屏東恆春半島將有局部大雨或豪雨，預計今日中午前後颱風暴風圈觸陸，屆時就會往台灣海峽移動，威力將逐漸減弱，暴風圈也可能會縮小。受到台灣地形影響，颱風路徑容易有不規則變化，可能會持續北偏。

氣象局發布颱風最新消息指出，陸上警戒範圍包括臺東(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、高雄及臺南；海上警戒範圍包括巴士海峽、臺灣東南部海面、臺灣海峽及東沙島海面。

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今日是閃電離台灣最接近的時段，氣象局預報員徐仲毅表示，預計今日中午前後閃電暴風圈將觸陸，颱風眼開眼時間則還需觀察其北移的方向與速度，路徑仍有變數。今日台東、恆春半島將有局部大雨或豪雨、長浪等。預計閃電觸陸後，就會通過台灣南側，往台灣海峽移動，屆時威力逐漸減弱，暴風圈可能縮小。

徐仲毅表示，今日8點閃電位於鵝鑾鼻東南方150公里海面上，非常接近台灣陸地，未來將以西北西往台灣海峽移動，受到台灣地形影響，颱風路徑容易有不規則變化，有往北偏的機率。

▲氣象局閃電颱風說明記者會。（圖／記者張榮恩攝）

徐仲毅指出，受到外圍環流影響，花東、恆春半島今日雨勢明顯，南部地區也會有短暫小雨，基隆北海岸、宜蘭地區為迎風面，也將迎雨，今日白天到明日清晨間，花東、恆春半島雨勢最劇烈，可能出現局部大雨或豪雨。

徐仲毅表示，桃竹苗地區受到沉降效應影響，溫度偏高，可能有34到35度高溫。另外颱風在經過台灣南端後，整體環境不利其發展，強度將會減弱，在這之前的強度則會維持或略增強，不過仍以維持輕度颱風強度的機率較大。

徐仲毅表示，颱風在明日受到東北風影響轉向，預計未來36到48小時間減弱為熱帶性低氣壓，明日下午後東北風增強，北部、東北部將會有雨，其中基隆北海岸、大台北山區可能有大雨。

▲氣象局發布閃電颱風陸警第9報。（圖／氣象局）

氣象達人彭啟明指出，閃電過去一天路徑顯著的較原先多數預測反而逐步偏北，也讓暴風圈預測上碰觸到南部陸地，也正式成為今年第一個台灣本島發布陸上警報的颱風，未來也不排除持續更往北偏，今天中午颱風中心位置在台灣南方海面，七級風暴風半徑掠過台東到恆春半島，也將會在下午影響到高雄台南等地。

今天可以說是颱風影響台灣最劇烈的時候，未來要觀察是颱風在逐步接近時，發展條件不佳，是否逐漸減弱，西行過程當中也受到地形往北偏，在周五深夜到周六，進入台灣海峽南側，也遇到台灣海峽南下的東北風，這都是不利於發展的條件，很有可能在台灣海峽南側即消散，目前多數預測上有看到這趨勢，但仍要留意觀察。

今天上半天逐漸在恆春半島、台東南部、綠島及蘭嶼將是這個颱風影響最大的地區。不僅會有大雨、豪雨等級的降雨發生，台東北部、花蓮則是受到外圍環流影響，會有間歇風雨出現。

至於宜蘭、北部，則是位於迎風面偶爾有零碎的雲系移入，會有短暫陣雨。而下一波東北風將會在周六下半天接近，這波伴隨的水氣很充沛，配合上颱風殘存的水氣，周六晚上開始到周日北部、東北部降雨又將增加，要提防東北部偶有較異常的降雨，可能有大雨發生的機率。