閃電颱風襲！屏東災變中心一級開設…小琉球航線11時起陸續停駛

▲閃電颱風影響，「2020半島歌謠祭」6日晚上活動延期 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應「閃電」颱風，除屏東縣政府已公告的恆春半島停班停課外，「2020半島歌謠祭」6日晚上活動延期，6日上午9時，災害應變中心提升為一級開設。東琉線交通船航班也因此調整，籲請民眾注意。

受閃電颱風影響，屏東縣政府5日晚已公告枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮停班、停課，災害應變中心也由二級開設提升到一級。山川琉璃吊橋、四重溪溫泉公園、屏東公園蔥寶小火車、出火風景區、勝利溜滑梯公園，全日停止開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在離島航線方面，1、東港-小琉球:(1)聯營處：東港發末班11:30，小琉球發末班12:00。(2)泰富公司：東港發末班13:00，小琉球發末班13:30。(3)琉興公司：東港發末班11:00，小琉球發末班09:30。

2、鹽埔-小琉球(1)聯營處：全日停航。(2)大福航運：鹽埔發末班11:00，小琉球發末班11:30。

3、大鵬灣-小琉球：全日停航。

4.後壁湖-蘭嶼：10月起冬季停航。

而「2020半島歌謠祭」活動也做了調整:1、原訂6日(週五)「民謠大賽-團體組決賽&頒獎典禮&抽獎活動」異動至9(週一)下午4:30同一地點辦理，其餘活動取消。2、11/7(週六)、11/8(週日)活動不受影響，照常舉行。3恆春西門廣場前中山路封街時段延長至11/9(週一)晚間。其他相關細節，請隨時注意「半島歌謠祭」粉絲團最新消息。acebook.com/hearherefest

▲Her今天推出雅詩蘭黛「全新小棕瓶」特潤超導全方位修護露50ml，原價3950元，特價2088元